阻斷Delta病毒！英縮短AZ疫苗間隔期　8週後就可打第2劑

▲英國首相強生接種第二劑新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國原訂在21日進行全國大解封，但Delta病毒（印度變種病毒）確診數居高不下，因此首相強生宣布解封時間延至7月19日，同時將40歲以上民眾AZ疫苗兩劑的施打間隔從12週降至8週，希望能藉此更快阻斷變種病毒的傳播。

根據《太陽報》報導，強生（Boris Johnson）日前宣佈，因為Delta病毒確診數急速增加，加上住院人口過多，所以將解封日延至7月19日，「我們可以再給國民保健署（NHS）幾週的關鍵時間，把剩下的疫苗送到需要的人手中。」

英國政府將加快針對40歲以上民眾的第二劑AZ疫苗接種速度，將間隔從12週降至8週，預估到7月19日解封前，就能有大約三分之二的成年人完成兩劑疫苗接種，然後所有成年人都完成第一劑接種，希望能藉此阻斷Delta病毒的傳播鏈。

英國疫苗接種科學委員會副主席哈登（Anthony Harnden）表示，Delta病毒的傳播力增加了80％，有鑒於目前AZ疫苗供應量充足，將間隔時間縮短是非常明智的決策。

馬來亞大學名譽教授、病毒學家林世杰16日也建議大馬政府，應該要縮短AZ疫苗兩劑的接種間隔時間，「雖然12週的間隔期可給予更強的免疫反應，但政府應把及早預防更為容易傳播和危險的Delta病毒納入考量，尤其是涉及年老者和患有慢性疾病的民眾。」

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