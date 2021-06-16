桃園連鎖麵店女兒、岳父都中　龜山4工人居隔確診全廠191人PCR

▲桃園市16日下午3點召開防疫記者會說明相關事項。（圖／翻攝鄭文燦臉書直播）

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

本土疫情爆發月餘以來，台灣疫情終於有趨緩跡象！指揮中心16日宣布台灣本土病例新增167例，新增18人死亡，累計已有478人死亡，其中桃園新增15例，14例為本土病例，1例為境外移入，2名為家庭群聚，4名為職場群聚，為15日連鎖小型麵店站長在巡店期間與員工進食染疫而擴大的群聚案，新增女兒、岳父確診，另為龜山某工廠4人居隔結束PCR採檢為陽性確診，另8名確診者感染源仍有待釐清，其足跡仍多以民生場所為主。

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▲▼桃園16日公布確診足跡表。（圖／桃園市政府提供）



衛生局局長王文祥指出，16日新增的14名確診者中，分別為一起家庭群聚與一起職場群聚，家庭群聚為15日連鎖小型麵店站長在巡店期間與員工進食染疫而擴大的群聚案，16日新增女兒、岳父確診，該傳播鏈預估有6人染疫，另一起則為龜山某工廠4人居家隔離結束後，進行PCR採檢卻呈現陽性反應確診，另8名確診者由於凌晨才接獲通知，目前仍在疫調當中。

王文祥表示，由於龜山某工廠4人居家隔離結束後PCR採檢呈現陽性確診，4人的Ct值也都相對較高，分別為29.8、35.9、23.5、27.5，衛生局也針對全工廠191名員工再次進行篩檢，目前除已確診與正在居家隔離中的民眾之外，191名員工PCR結果全數為陰性。

▲▼桃園16日公布本土病例確診者分布區域。（圖／桃園市政府提供）

