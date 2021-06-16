北農15人確診　王鴻薇：應設快篩站否則後果不堪設想

▲北農。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北農產運銷公司發生群聚感染，隨後又被爆未安排員工快篩，僅要求員工自行前往快篩站或醫療診所。對此，國民黨台北市議員王鴻薇要求在北農設置快篩站。

王鴻薇指出，最近包括竹科園區京元電子，超豐電子，或者台塑麥寮六輕員工一發生確診，立刻全面普篩；反觀，北農沒全面普篩，甚至出現匡列對象被更換， 為何普篩對象有大小眼之分呢？她要求北農應設置快篩站，並進行全面普篩員工確診狀況，釐清是否有隱匿、抽換匡列名單的現象。

王鴻薇認為，疫情之下，許多公司都有可能發生染疫風險，該照SOP處理的就應該照辦法進行，北農員工的命也是命，尤其北農接觸對象來自全台，市府不能不謹慎對待，後果真的不堪設想。

對於被質疑抽換匡列名單，北農主秘路全利說明，只要有員工確診就會依衛生防疫指引，以同心圓匡列密集接觸者，要求做篩檢，並無抽換匡列名單的狀況，總計15人確診。

路全利指出，本週開始，已分批讓員工去外面的篩檢站或醫療院所篩檢，約有100多人篩檢完畢，北農18日會休息，並要求所有員工再去篩檢。

台北市市場處表示，北農這幾天造冊200多人要做篩檢，已陸續完成篩檢工作，營業部包裝中心是密閉空間，每個人都應做好防護，已要求北農落實；此外，是否在北農設置快篩站跟快篩工作無因果關係，快篩後仍要做好防護才是正確方式。