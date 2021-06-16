疫情要怪雙北市民？　他發現「綠營似乎口徑一致」

▲國民黨文傳會副主委鄭照新。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

疫情持續嚴峻，台北市議員苗博雅語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，鄉民對此狂噓「是精神錯亂嗎？」國民黨文傳會副主委鄭照新則是發現，「綠營似乎口徑一致」，要在這個時候怪罪雙北民眾。

鄭照新表示，如果疫情險峻的狀況發生在桃園，綠營就會說，桃園替全國承擔了防疫的大門辛勞，但綠營怎麼不用同樣的責備眼光提3＋11和富諾特呢？怎不說機師隔離完很多直衝雙北呢？

鄭照新說，之前局部三級造成全台擴散的教訓忘了嗎？是誰當時在那邊誇下海口，看好了世界台灣只示範一次？

他抨擊，讓人難以接受的是，怪罪雙北的言論是出自雙北民代之口，更難讓人接受，身為民代不是應該替熱區爭取更多資源與疫苗嗎？怎麼還有興致去責怪自己的選區？中央疫苗分配不重點放在雙北熱區的嚴重失誤，為何視而不見？

「為了黨派立場可以完全忽視防疫正確觀念？這次真的錯了！」鄭照新說，他不要求政治人物忽略政治，但為了政治扭曲防疫就不行。

針對「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」言論引發爭議，苗博雅回應，發言的重點在於希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封，歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索。

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