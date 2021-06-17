苗博雅稱「全台陪雙北坐牢」被斷章取義！　完整逐字稿曝

記者邱晟軒／綜合報導

社民黨籍台北市議員苗博雅在政論節目直指「全台縣市陪雙北坐牢」，引發軒然大波，更讓許多網友一面倒痛批「同島一命喊假的」。對此，苗博雅昨（16日）上午先是出面表示，認為自己的話被斷章取義，操作情緒勒索，深夜又在臉書直播表示，絕對不是在批評市民，她也要對看到媒體標題，感到驚嚇、害怕、生氣的市民朋友們說聲抱歉。

▲苗博雅「全台陪雙北在坐牢」引發輿論譁然。（圖／翻攝《突發琪想》YouTube）

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對於「全台陪雙北坐牢說」引發輿論抨擊，苗博雅在臉書發長文表示，媒體直接下標確實很聳動，她能理解打來辦公室飆罵髒話、嗆聲、斥責的人，有些市民感覺被傷害，她也在反省，當時是否不該這麼直白？



苗博雅也坦言，「全國民眾陪雙北坐牢」是帶有情緒的，是對台北市政府的恨鐵不成鋼，而台北人不是自私的，全國同胞都是我們的手足，「同島一命」是真的，它不是要全國人民包容台北市政府做不好的藉口，而是更應該強力要求鞭策台北市政府做得更好的理由。

以下為苗博雅6月7日節目發言逐字稿全文：

主持人安幼琪：



不過問一下博雅，你看光芹現在到最後，他都覺得天啊，如果再發生的話，我們接下來要怎麼面對？



現在我們的三級警戒已經延長到6月28號，這二度延長了，其實現在大家最擔心的就是：不只是醫療人員，還有一般的老百姓，將來也許有可能會遇到防疫疲乏的這樣的一個問題。



所以現在當然最重要的，大家還是希望說，中央地方真的要密切合作，同島一命。你怎麼看？



議員苗博雅：



我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢。



因為以雙北來講的話，其實因為過去的這三個禮拜，疫情它是壓到一個平的線，但是沒有很顯著往下，所以才會進入所謂的全國三級。



那比較不幸的是，因為雙北，你如果把它想像成是一個悶燒的火爐的話，它會有一些星星之火會飄出去，飄到桃園飄到苗栗等等，這個延燒出去。



所以在我看來其實，想要解除三級唯一的關鍵，其實並不是疫苗，因為疫苗是防止半年之後的疫情，因為疫苗打下去之後，它還要2周才會有保護力量，1劑還要間隔8週。



所以你3月那一波沒打的，基本上在這一波裡面，就算明天疫苗給你打了，你大概也沒有辦法在這一波就立刻有保護力。最重要的，還是雙北疫情的散播，要能夠先壓下來。



所以我們前幾天，也發生過一個案例：高雄發生一個確診，為什麼？因為他在台北同住的室友確診。然後呢，他竟然自行開車跑回去高雄，那在高雄的時候呢，才發生確診。當時人家就想說，他本來應該要隔離的嘛，怎麼會他跑到高雄去？因為台北的隔離通知書寄出來，晚了3天，這個人就跑去高雄了。



所以其實這些事件裡面我們可以看到，這些我把它稱之為蹲馬步的功夫，其實我是呼籲說，雙北市政府要在這個層次，要把它做更加強。



當然以我們現在關切怎麼樣，什麼時候可以解，其實我在看台灣的疫情已經有三波：第一波茶室、第二波是加護、第三波如果以移工的話，未來端午節可能是一個問題，大家要注意到。



最後就是，中央政府說實在的，現在最值得批評的東西，紓困做的完全不到位，太複雜而且標準不合理，要用2019年的收入來評斷這個人今年有沒有資格拿到紓困。