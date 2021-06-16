專家籲「降2.5級」恢復經濟活動！陳時中：連鎖效應恐讓防線出問題

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

台大公衛學院教授陳秀熙表示，新冠疫情連續2周Rt值小於1，代表疫社區警戒與移工篩檢發揮功效，解封之日可期，但建議先降到2.5級，可以考慮恢復部分經濟活動。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，必須考慮可能會引起連鎖效應，「容易讓防線出問題」。

台大公衛學院教授陳秀熙上午在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中表示，隨著疫情趨緩，各界對於降級也有不少討論，現在醫護疫苗施打率已超過70%，加上長期照護相關機構及老人開始施打疫苗，社區、企業、基層醫療及家戶四大篩檢，種種措施都能降低重症死亡與小型感染所造成社區流行，的確可以考慮改變警戒措施，但不建議一次從三級直接降回二級，應該先降到2.5級，先對民眾最需要的產業進行經濟復甦，等到6月底、7月初長者都打完疫苗後，再將回二級。

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針對部分產業恢復經濟活動的建議，陳時中表示，對於各方的意見都會廣納建言仔細檢討，經濟活動容易引起連鎖效應，「容易讓防線出問題」，台灣是民主社會，所有活動都有關聯、互相影響，開放經濟活動必須非常謹慎，指揮中心當然也樂見疫情快速下降到可以解封的程度，但不會一次全部解禁，否則可能會讓疫情復燃。