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正妹接種AZ「像被人打了一樣」！曝韓國疫苗超充裕：大家很信任

網搜小組／劉維榛報導

今（16）日台灣本土再增167例與18死，人人都想打疫苗，反觀韓國疫苗充足，至今有1300萬人已「接種第1劑」。一名韓國正妹透露，目前當地疫苗預約者的實際接種率為99.8%，還感受到人們對疫苗的信任感，如今自己也施打完畢，也出現高燒、肌肉痠痛的症狀，尤其手臂「就像被人打了一樣！」

熱愛台灣美食的韓國母女檔YouTuber「寶妮和寶媽」分享施打AZ疫苗的實況，寶妮表示，自己在6月3日正式接種，休息觀察30分鐘後，確認無不適才返家休息，吃完飯跟小睡片刻，身體便開始出現副作用，包括肌肉痠痛、微燒（36.9度），施打的手臂也無法抬舉，「就像被人打了一樣，好痛！」

吃完兩顆退燒藥後，寶妮在床上昏昏欲睡，但到了凌晨1時許，明顯感覺喉嚨痛、發燒又發冷，且根本痛到無法入睡，此時寶妮體溫飆到38.3度，寶媽一旁看了也相當心疼，焦躁直呼「怎麼辦啊，如果不退燒，就去急診室」，接著趕緊拿冰敷待給寶妮降溫。

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▲▼ 韓國正妹「施打AZ疫苗」全紀錄　肌肉痛、高燒38度...媽一旁超擔心（圖／寶妮和寶媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶妮「施打AZ疫苗」全紀錄！（圖／寶妮和寶媽한국모녀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

所幸畫面一轉場，距離接種已過30小時，原本病懨懨的寶妮，總共吃了6顆退燒藥，體溫已降到37.6度，面容精神與體力已快速恢復，同時露出施打的手臂，仍呈現微腫的狀態，「還是非常的痛，無法舉起來。」

寶妮也透露，韓國疫苗很充足，目前疫苗預約者的實際接種率為99.8%，也可以感受到人們對疫苗的信任氛圍，「只要疫苗從國外進口，或者在工廠生產的，大家就會馬上預約，總之，疫苗供應很順暢，希望可以快回到以前自由的生活。」

事實上，南韓從今年2月26、27日陸續開放民眾大規模施打AZ、輝瑞新冠疫苗，政府的接種計畫陸續步上正軌，迄今為止在110天以內創下超過1300萬人接種第1劑疫苗的紀錄，占全國總人口數比率高達25.3%，等於全國每5人就有1人施打過疫苗。

▼忍痛30小時，寶妮終於症狀緩解！（圖／寶妮和寶媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 韓國正妹「施打AZ疫苗」全紀錄　肌肉痛、高燒38度...媽一旁超擔心（圖／寶妮和寶媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 韓國正妹「施打AZ疫苗」全紀錄　肌肉痛、高燒38度...媽一旁超擔心（圖／寶妮和寶媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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