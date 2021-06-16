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G7提台灣後「28架次共機擾台」　北京：不容把善意視為謀獨機遇

▲▼共機擾台0615。（圖／國防部提供）

▲共機6月15日派出多架次擾台。（圖／國防部提供）

記者陳政錄／北京報導

G7領袖峰會發布聯合公報，強調維護台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題，之後，中共解放軍15日派出28架次軍機擾台，創下最大規模紀錄。對此，大陸國台辦發言人馬曉光16日表示，「我們絕不允許民進黨當局把我們的善意視為謀『獨』的機遇，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分離出去。」

大陸國台辦16日舉行例行記者會，《ETtoday新聞雲》記者提問，G7峰會聯合公報提到關於台海和平穩定後，解放軍派多架次軍機進入台防空識別區，是否釋放那些訊號。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

馬曉光回應，造成兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，出於政治私利在島內（台灣）不斷煽動「反中仇中」情緒，挑動兩岸對立對抗，阻撓破壞兩岸正常交流。

他還說，即使在當前台灣疫情不斷惡化情況下，他們（民進黨）依然無視島內民眾生命健康安全，把謀「獨」的私利放在民眾福祉之上。兩岸關係發展到今天這個狀態，責任完全在民進黨當局。

馬曉光強調，我們（爭國大陸）始終堅持推動兩岸關係和平發展、融合發展，始終秉持以人民為中心的發展思想，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，在抗擊疫情過程中願盡最大努力為廣大台灣同胞提供幫助。但我們絕不允許民進黨當局把我們的善意視為謀「獨」的機遇，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分離出去。

因此，對於G7聯合公報首提台灣問題，馬曉光在記者會上反問七國集團，「民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，破壞兩岸同屬一個中國的現狀，這是在維護台海和平穩定嗎？中國政府和中國人民堅持一個中國原則，遏制台獨分裂行徑，維護兩岸同胞的共同利益，這是不是在維護台海和平穩定？」

值得注意的是，由於台灣正值疫情期間，陸委會日前表示，若大陸真的關心台灣民眾的健康安全，就不會在這個時期不但不停止軍機侵擾、國際打壓，還阻撓台灣取得疫苗。馬曉光回應，在疫情期間，民進黨一天都沒有停止勾連外部勢力挑釁大陸，挑戰兩岸關係，破壞台海和平穩定。

所以他認為，中國大陸遏制台獨，是完全必要的，「這與我們真心實意願意幫助台灣同胞戰勝疫情是一致的，都是為了維護兩岸同胞的共同利益。」

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