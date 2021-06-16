　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王毅反對將疫情政治化　強調應團結抗疫

▲▼王毅。（圖／達志影像／美聯社）

▲王毅。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅15日出席上海合作組織20周年慶祝活動致詞時表示，站在新的歷史起點，面向未來，上海合作組織要負起全球治理新擔當，堅定維護多邊主義，「面對新冠肺炎疫情挑戰，我們高舉團結抗疫旗幟，相互提供支持幫助，共同反對將疫情政治化。」

據大陸外交部網站15日晚發布，王毅表示，堅定維護多邊主義，推動政治解決熱點問題，就構築新型國際關係和人類命運共同體發出響亮的「上合聲音」。

他強調，「面對新冠肺炎疫情挑戰，我們高舉團結抗疫旗幟，相互提供支持幫助，共同反對將疫情政治化，為維護各國人民生命健康、促進國際抗疫合作作出了上合貢獻。」

王毅還指出，要加強治國理政經驗交流，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，支持彼此捍衛主權、安全和發展利益，反對外部勢力干涉各國內政，將前途命運牢牢掌握在自己手中。

他稱，要捍衛聯合國憲章宗旨和原則，弘揚真正的多邊主義，秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持共商共建共享，構建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的新世界。

最後，王毅強調，上合組織成員國也合力打擊三股勢力，構築起堅不可摧的地區安全屏障，並堅持區域經濟融合發展，攜手共建「一帶一路」，深入開展經貿、交通、農業、能源等領域合作，為各國經濟發展和民生改善注入動力。

ET快訊
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」
林千又飛美國打輝瑞疫苗！　打完「身體出現2症狀」
無症狀者30天後出現後遺症　「2症狀」最常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

港查首例變種病毒來源　個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

男河邊釣魚意外「釣到女朋友」　魚鉤倒刺眼皮和眼球只差3mm！

天仁茗茶創辦人福建接種疫苗　打完第二針「感覺一切正常！」

中國海警船連124天航行釣魚台海域　創2012年來紀錄

「專門營養師＋全系統發射演練」　陸太空人出發前得在這公寓待命

沙發上午睡感覺「背涼涼的」　女回頭驚嚇...大蛇在她背上對看

跟進香港　澳門也宣布關閉在台經濟文化辦事處

王思聰苦追女同志4年「卑微對話曝」！女方私照美呆　始末一次看

廣東台山核電廠傳放射外洩　陸核安局：少量「燃料棒破損」屬常見

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

港查首例變種病毒來源　個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

男河邊釣魚意外「釣到女朋友」　魚鉤倒刺眼皮和眼球只差3mm！

天仁茗茶創辦人福建接種疫苗　打完第二針「感覺一切正常！」

中國海警船連124天航行釣魚台海域　創2012年來紀錄

「專門營養師＋全系統發射演練」　陸太空人出發前得在這公寓待命

沙發上午睡感覺「背涼涼的」　女回頭驚嚇...大蛇在她背上對看

跟進香港　澳門也宣布關閉在台經濟文化辦事處

王思聰苦追女同志4年「卑微對話曝」！女方私照美呆　始末一次看

廣東台山核電廠傳放射外洩　陸核安局：少量「燃料棒破損」屬常見

會不會從政？賈永婕「想做不可能的事」　一說出口...小S、徐若瑄打槍

SONY新款BRAVIA XR系列登台　主打「仿人腦」號稱親臨現場

蛇精男美國染新冠痊癒「整個人都變了」　消失5個月無濾鏡首露面！

張博洋加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網氣炸：妖魔鬼怪全現形

小煜正妹護理師老婆打AZ疫苗　副作用曝「燒到40度」：隨時要打119

東京奧運恐成大毒窟！日本專家警告若開放觀眾進場　將增萬人確診

每日僅給1745點！醫批用HFNC需「貼錢救人」　健保署公開定價依據

「腿精」宋茜根本人間JIMMY CHOO！　甜美珍珠、水晶高跟鞋好養眼

三航空公司聚會談機票價格　公平會開罰

《三十而已》毛曉彤遭欠5400萬片酬！　陸網驚：這咖位能賺這麼多？

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

萬人擠爆泰山又遇纜車關閉　暴走衝撞閘門

復星開BNT原廠授權書？　國台辦回應

民進黨先打高端？　國台辦笑著回應

王思聰苦追女同志4年！卑微對話遭全網群嘲：舔狗

跟進香港　澳門宣布關閉在台經濟文化辦事處

廣州比台灣遲爆疫情卻早清零　專家指出成功防控4關鍵

廣州疫情爆發26天「首次+0」6區申請解封

女學生墜河5同學下水救援！最終4人溺亡

午睡覺得背涼涼的　她回頭對望大蛇

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單確定

馬雲神隱培養新嗜好 蔡崇信：馬雲很好，現在很低調

天仁茗茶創辦人李瑞河福建接種疫苗

無車勝有車！她在駕訓班「隔空練車」　

男大生PCR採檢下巴脫臼！醫曝危險族群

更多熱門

相關新聞

美韓才剛挺台！韓外長：堅持一個中國原則

美韓才剛挺台！韓外長：堅持一個中國原則

美韓領袖5月21日聯合聲明「提到台灣」，強調維護台海和平穩定重要性。事隔不到一個月，大陸外交部今（10）日公布，中韓外長9日熱線通話。針對兩岸關係，南韓外交部長鄭義溶表示，高度重視發展韓中戰略合作夥伴關系，堅持一個中國原則，充分認識到兩岸關係的敏感性。

陸外長：中俄應共同抵制美方倒行逆施

陸外長：中俄應共同抵制美方倒行逆施

慕尼黑安全會議「中國專場」 王毅：多邊主義要維護聯合國為核心

慕尼黑安全會議「中國專場」 王毅：多邊主義要維護聯合國為核心

以巴衝突加劇！　王毅：歡迎雙方在中國直接談判

以巴衝突加劇！　王毅：歡迎雙方在中國直接談判

王毅：樂見美國真正實踐多邊主義

王毅：樂見美國真正實踐多邊主義

關鍵字：

王毅

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面