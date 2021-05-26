慕尼黑安全會議「中國專場」　王毅：多邊主義要維護聯合國為核心

▲大陸外交部長王毅視訊出席慕尼黑安全會議。（圖／翻攝大陸外交部網站，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸外長王毅昨（25）日應邀在北京以視訊方式出席慕尼黑安全會議「中國專場」，就中國發展、中國與世界關係以及中歐合作等議題說明中方立場。王毅強調，真正的多邊主義是維護以聯合國為核心的國際體系，「要警惕打著多邊主義旗號，實質上搞小圈子和集團政治，甚至以意識形態站隊、陣營之間選邊來割裂世界。」

王毅指出，中國願本著相互尊重、互利共贏原則，同歐洲繼續保持和拓展全方位合作，「中方始終從戰略高度看待中歐關係，認為合作是中歐關係的大方向和主基調，將歐方視為夥伴而非對手。」

王毅提到，中方將一如既往堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用，「雙方要避免虛假信息遮蔽真相，不讓政治病毒破壞團結，為中歐關係行穩致遠奠定堅實的民意和社會基礎。」

此前，歐洲議會表決通過暫停中歐投資協定的討論案，使歐洲與大陸雙邊關係產生摩擦。對此，王毅也提到，中歐投資協定高度互利，非單方面的照顧和恩賜，而涉新疆問題事關中國主權安全，歐盟部分國家一些人將不同性質的問題任意掛鈎，將經貿問題政治化，「是不可接受，亦絕對行不通。」