拜登與普丁兩周後會談　陸外長：中俄應共同抵制美方倒行逆施

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將於16日在瑞士日內瓦舉行會談。大陸外交部長王毅4日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，表示中俄在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持，並強調中俄應共同抵制美方的倒行逆施。

根據大陸外交部發布的新聞稿，王毅指出，元首引領是中俄關係行穩致遠、永保活力的根本保障，上個月習近平主席同普丁總統以視頻連線方式共同見證中俄核能合作項目開工儀式，為雙邊關係發展注入強勁「核動力」。

王毅提到，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是全天候的，經歷了無數國際風雲變幻考驗，尤其是中俄在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持，「針對美西方國家利用所謂人權問題，抹黑攻擊、粗暴干涉中國內政，俄羅斯在國際和多邊場合主持公道，支持中方的正當立場。」

▼俄羅斯總統普丁。



王毅還說，就在前幾天舉行的金磚國家外長會上，拉夫羅夫再次就新冠肺炎疫情病毒溯源問題仗義執言，抨擊美西方造謠污衊，中方對此高度讚賞，「我們也將為俄方維護自身正當合法權利提供全力政治支持。」

王毅強調，美國以民主為幌子搞小圈子，以人權為藉口干涉別國內政，打著多邊主義旗號推行單邊主義，中俄作為負責任大國和安理會常任理事國，應當共同揭露和抵制這些倒行逆施，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護國際公平正義，堅定維護世界和平穩定。

拉夫羅夫則表示，俄羅斯願就國際和地區問題同中方保持密切戰略協作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，堅決反對霸權主義，堅定捍衛多邊主義，共同維護世界和平穩定和國際公平正義。

▼美國總統拜登。