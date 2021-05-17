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王毅主持安理會「以巴衝突」緊急會：歡迎雙方在中國直接談判

▲▼以巴衝突。（圖／路透）

▲以巴衝突近日從隔空交火升級到地面作戰。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

以巴衝突近日從隔空交火升級到地面作戰。5月16日，中國國務委員兼外長王毅主持聯合國安理會以巴衝突問題緊急公開會，會議以視訊方式舉行。王毅就當前以巴衝突闡明中方立場稱，解決巴勒斯坦問題根本出路在於落實「兩國方案」。他也重申，對以巴雙方和平人士來華開展對話的邀請，也歡迎巴以雙方談判代表在華舉行直接談判。

王毅表示，以色列和巴勒斯坦衝突不斷升級，造成包括婦女和兒童在內的大量人員傷亡，形勢十分危急嚴峻，停火止暴刻不容緩。國際社會必須緊急行動起來，全力阻止局勢進一步惡化，全力防止地區再陷動盪，全力維護當地人民生命安全。

王毅指出，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。中東不穩，天下難安。只有全面、公正、持久地解決巴勒斯坦問題，中東地區才能真正實現持久和平和普遍安全。針對當前緊張局勢，中方主張：

第一，停火止暴是當務之急。中方強烈譴責針對平民的暴力行徑，再次敦促衝突雙方立即停止軍事和敵對行動，停止採取包括空襲、地面進攻、發射火箭彈等惡化局勢的行動。以色列尤其要保持克制。

第二，人道援助是迫切需要。我們敦促以色列切實履行國際條約義務，盡快全面解除對加沙的封鎖圍困，保障巴勒斯坦被佔領土平民的安全和權利，為人道援助提供准入便利。國際社會要向巴勒斯坦提供人道援助，聯合國要發揮協調作用，全力避免發生嚴重的人道主義災難。

第三，國際支持是應盡義務。安理會必須就巴以衝突採取有力行動，重申對「兩國方案」的堅定支持，推動局勢盡快降溫。由於一個國家阻攔，安理會至今未能發出一致聲音。我們呼籲美國承擔應盡責任，採取公正立場，支持安理會為緩解局勢、重建信任、政治解決發揮應有作用。我們也支持聯合國、阿盟、伊斯蘭合作組織和其他對地區有重要影響的國家發揮更加積極作用，形成更廣泛、更有效的促和努力。

第四，「兩國方案」是根本出路。巴以問題歸根結底要在「兩國方案」基礎上尋求長期解決。正義已經遲到，但不能永遠缺席。中方支持巴以雙方在「兩國方案」基礎上盡快重啟和談，早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，從根本上實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處，實現中東地區的持久和平。

▲▼王毅。（圖／達志影像／美聯社）

▲王毅闡述中方立場。（圖／達志影像／美聯社）

王毅強調，中國是巴勒斯坦人民的真誠朋友。當前形勢下，中國國家主席習近平2017年提出中方關於解決巴勒斯坦問題的「四點主張」更具重要現實意義。中方擔任安理會輪值主席以來，把應對當前中東緊張局勢作為重中之重，推動安理會多次審議巴勒斯坦問題。我們將繼續加大勸和促談力度，履行好安理會主席的職責。我們重申對巴以雙方和平人士來華開展對話的邀請，也歡迎巴以雙方談判代表在華舉行直接談判。

王毅最後表示，「聯合國和安理會能否有所作為，世界人民在看，歷史也在紀錄。我們應該也必須團結一致，站在和平正義一邊，站在公道良知一邊，站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久的解決。」

與會代表感謝中方主持召開此次緊急公開會，普遍呼籲以巴雙方立即停火止暴，遵守有關安理會決議和國際法，推動局勢降溫。各方認為安理會成員和國際社會應發出一致聲音，公正推進巴以和談進程，努力推動巴以兩國實現和平共處。

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