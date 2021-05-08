與布林肯再度同台　王毅：樂見美國真正實踐多邊主義　

▲大陸國務委員兼外長王毅主持聯合國安理會高級別會議。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨7日主持聯合國安理會高級別視訊會議。王毅強調實踐多邊主義四點聲明，國際社會不應搞零和博弈、霸凌霸道。他強調，「各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，併為此做出美方的貢獻。」

本月大陸是聯合國安理會輪值主席，王毅7日以視訊方式主持安理會的「維護國際和平與安全：維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」高級別會議，這也是繼3月中美在阿拉斯加舉行雙邊高級別會晤後，王毅再次美國國務卿布林肯同台，兩人各自對「雙邊主義」進行闡述。

美國國務卿布林肯首先表示，國際合作不僅是可能的，也是必須的。 多邊主義仍然是應對全球挑戰的最佳工具。 現在新冠肺炎疫情造成前所未有的變化，沒有任何國家可以單槍匹馬應對。美近年一些行為可能削弱了基於規則的國際秩序，並使一些國家置疑。「拜登政府正重返多邊機構和多邊協議，兌現多邊主義承諾。」

王毅則表示，多邊主義是實現持久和平與可持續發展的必由之路。 這需要各國，特別是大國發揮表率作用。「各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，併為此做出美方的貢獻。」

▲大陸國務委員兼外長王毅針對多邊主義，提出中方四點聲明。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

大陸外交部網站公布王毅致詞全文。他指出，去年9月，大陸國家主席習近平出席聯合國成立75週年系列高級別會議，闡釋多邊主義的內涵，明確指出要堅持多邊主義道路。

王毅說，聯合國是多邊主義的旗幟。 堅持多邊主義，要合作共贏，不要零和博弈。要公平正義，不要霸凌霸道。 國際規則應該以國際法為基礎，由大家一起制定，不是少數國家的專利和特權；應該由各國共同遵守，不能搞例外主義和雙重標準。

王毅表示，大國尤要發揮表率，帶頭提供全球公共產品。要尊重多樣，不要唯我獨尊，各國都有自己獨一無二的歷史文化，都需要走符合本國國情的發展道路，以意識形態割裂世界，與多邊主義的精神背道而馳，是歷史的倒退。

最後，王毅強調，今年是中國共產黨成立100周年，也是中華人民共和國恢復在聯合國合法席位50周年。 站在新的歷史起點上，中國將繼續高舉多邊主義旗幟。