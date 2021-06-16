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中央明配發5萬4698劑疫苗　北市可望開放80歲以上長者接種

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。一早位於科教館，由新光醫院負責的疫苗施打站便湧入大批等待接受施打的民眾，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

北市日前取得中央配發的7萬劑日本援贈AZ疫苗，扣掉1.2萬劑要給中央人員施打的額度，僅能動用5.8萬劑疫苗，因此開放85歲以上長者、65歲以上原住民進行疫苗接種。面對中央將於17日再撥給台北市5萬4698劑疫苗，台北市政府發言人陳智菡表示，北市可望開到80歲以上長者施打。

台北市政府數據顯示，設籍於北市75歲以上長者人口數，95歲至101歲以上有6449人，90歲至94歲有1萬8190人，85歲至89歲有3萬4005人，80歲至84歲有5萬7049人，75歲至79歲有7萬4708人。

中央11日陸續配發日本援贈的AZ疫苗，北市獲配7萬劑，但其中還要扣掉1.2萬劑是北市無法動用、要給中央人員施打的額度，實際拿到為5.8萬劑，因此北市12日決定開放85歲以上長者施打疫苗。

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。一早位於科教館，由新光醫院負責的疫苗施打站便湧入大批等待接受施打的民眾，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速順利。（圖／記者湯興漢攝）

台北市政府15日表示，預約北市地區級醫院施打疫苗人數共1萬9609人，施打數1萬6031人；診所預約人數為1萬2357人，截至15日下午施打數為6457人，尚缺夜診接種數，並非全部接種數；而16日預計幫6398名有預約的長者施打疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日說明，第一次目標是75歲以上人口27％，現在提高到53％，讓全台75歲以上長者接種率達到53％；另高風險區域雙北加發10%，中高風險區域如桃園、台中、基隆、彰化、苗栗加發5%，離島連江、金門、澎湖、屏東小琉球、蘭嶼綠島，總共加發9000劑，連江縣提前從6月16日送。

台北市副市長黃珊珊15日於防疫記者會中提及，已有收到中央通知，6月17日會撥給北市5萬4000劑疫苗，並希望北市15日晚間7時回覆分配地點。

關於北市將再取得5萬4000劑疫苗，有無可能將接種年齡從85歲以上長者往下調整？陳智菡16日上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，依照北市估算的各年齡層人口數來看，可望調整至80歲以上長者接種疫苗，但還是要看此次85歲以上長者施打狀況再做評估；由於目前還正在替不在籍民眾接種疫苗，且要盤點高齡長者的施打率，因此北市府正在做規劃，會於適當時機對外公布。

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