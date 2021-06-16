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「陳時中團隊笨透了！」　他求撤三級警戒延長：人民餓個半死

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄勸陳時中撤銷三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

三級警戒先前幾度延長，這次期限到6月28日，是否再度延長引發話題。台大醫學系畢業的前立委沈富雄就在臉書發表自己的看法，「流行病學及感染科的專家們，開始用點腦筋吧！」認為疫情走到今天，已經不可怕了，既然不可怕就撤銷三級警戒延長令，「人民不會病死，但快餓個半死了。」

沈富雄文中直說，本土疫情爆發至今已經走了1個月，相關資訊也累積得差不多，但感染科醫師、流行病學專家們的看法及預測卻很少與事實相符。他指出，目前新確診案大約有60%是家庭感染，而非社區感染，「一鍋尚有餘溫的熱粥被擋在鍋壁內，如蚊子被困在蚊帳內，無法逃逸，但蚊帳內的蚊子遲早必亡。」

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他認為國內安養院與移工案均未成災，「這是因為台灣民情與外國不同，專家們卻大驚小怪。」另外，也提出「頂峰的確診數陳建仁預測會是4000-6000，結果是600」、「下行的斜率非常平緩，上升坡與下行坡十分不對稱」等「前所未見」的特點。

▲▼三重夜市,觀光夜市,三級警戒,防疫,小吃攤,攤位休息。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情影響，許多攤商都不敢做生意。（圖／記者周宸亘攝）

沈富雄表示，他先前就曾假說，台灣的防疫上半場建構了一個梅花座式的病毒阻隔網，「此網籠罩在每個家庭外面，與社會阻絕，因此，單鍋式（Single Compartment）的模型不適用」，也指出病毒傳播方式是「個人感染→少數群聚→家庭感染…>社區感染」。

他認為，阿公店事件爆發的原因，是其特殊生態及生活環境，「病毒很快因少戴口罩及欠缺家庭阻隔網，而很快由群聚進入社區。」最後留下重話，「陳時中團隊是笨透了，藍營說你做得糟透，你也跟著說糟透，你的糟是因為你用牛刀殺蟑螂，目前的疫情根本連『鷄』都不是。」

最後沈富雄直呼，疫情到今天已經不可怕了，「Rt小於0.6，與圖形顯然不一致，難道不用動動腦筋修正嗎？」既然疫情已經不可怕，他認為要撤銷三級警戒延長令，「人民不會病死，但快餓個半死了。」

至於究竟要不要解封，台大公衛學院教授陳秀熙認為不建議一次從三級直接降回二級，應該先降到2.5級，先對民眾最需要的產業進行經濟復甦，等到6月底、7月初長者都打完疫苗後，再將回二級。

衛福部草屯療養院醫師沈政男則說，要解除三級警戒的最好方法，就是清零！一放開三級警戒就會死灰復燃？清零，就不會！清零，是台灣防疫接下來的關鍵字，大家一定要有這樣的雄心壯志；不然，有沒有看到今天英國首相強森怎麼說？「我們要學習跟COVID共存」，讓他直呼「歹勢，我們不想要！」

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