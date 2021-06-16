38元爽喝大杯拿鐵！超商限時優惠　指定品第2件半價「滿額再打折」

▲7-11於6/18～29推出最新咖啡優惠，CITY CAFE大杯冰拿鐵50杯只要1900元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

把握機會撿便宜！7-11祭出3大好康優惠，其中OPEN POINT APP行動隨時取又推出最新咖啡優惠，CITY CAFE大杯冰拿鐵50杯1900元，平均每杯只要38元，另外還有限時3天指定商品第2件半價活動，滿額再打88折。全家APP也推出限時咖啡優惠，其中大杯經典拿鐵3杯只要109元，即日起至6/20登場。

自6/18～29止，7-11共推出3大好康優惠，首先為OPEN POINT APP行動隨時取咖啡優惠，CITY CAFE大杯熱美式咖啡400杯優惠價10000元，限量1萬組，平均每杯只要25元，另外還有CITY CAFE大杯冰拿鐵50杯1900元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶18杯711元，家庭號瑞穗鮮乳4入95折，可線上支付、跨店使用且無兌換期限。

▲使用指定3大支付方式付款，消費滿150元可再打88折。



活動期間內至7-11門市加值icash單筆滿5000元以上，還可額外獲得50點OPEN POINT點數（限量1萬筆，不累贈）。另外，7-11於6/18～20推出限時3天「指定商品第2件半價」優惠，冷藏飲品、零食糖果、指定CITY系列飲品等50款商品通通包含在內，若使用icash2.0、icash pay、OPEN錢包支付，消費滿150元能再打88折。

全家也推出最新咖啡優惠，於外送平台foodpanda推出大杯經典美式、大杯經典拿鐵、中杯單品系列同品項「2杯85折、4杯8折、6杯77折」優惠，即日起至7/13限定喝。

▲全家最新咖啡優惠。（圖／全家提供）

全家APP隨買跨店取則有大杯經典拿鐵3杯109元、特大杯經典拿鐵3杯139元、中杯單品拿鐵3杯159元，打出最低66折折扣，即日起至6/20登場，可兌換至8/31，每位會員限購2組。