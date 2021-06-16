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醫界爆「聯亞疫苗」只是陪榜！慘遭衛福部漠視　遠走印度闢新局

聯亞生技董事長王長怡表示，聯亞新冠疫苗UB-612一期臨床試驗的期中分析結果，中和抗體的幾何平均效價增加40倍以上，具優異免疫原性反應。（圖／報系資料照）

▲聯亞生技董事長王長怡表示，聯亞新冠疫苗UB-612一期臨床試驗的期中分析結果，中和抗體的幾何平均效價增加40倍以上，具優異免疫原性反應。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣新冠疫情致死率高於全球，面對國人打不到疫苗的深深憂慮，蔡政府一面推稱買不到疫苗，一面又冷淡對待有意協助採購疫苗的企業團體，卻情有獨鍾國產的高端疫苗。醫藥界盛傳，目前與高端同處第二期試驗的聯亞，則只是「陪榜」角色，所提的第三期試驗替代方案，早已遭衛福部漠視擱置，只好遠走印度和巴西另闢新局。

一位生技界人士則替「聯亞生技開發股份有限公司」（聯亞）抱不平。聯亞與高端先後進入第二期實驗時，業界就盛傳衛福部「下考題」刁難聯亞，要求聯亞每周實驗結束後，得先將該周實驗資訊傳給專家小組判讀「有無副作用」，經食藥署確認後，才能再進行下階段實驗，「但高端實驗數據幾乎是即時回報、接續下一道程序，進度完全不受影響，因此光是在第一期試驗，聯亞進度就整整慢了高端五周。」

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該人士還說，衛福部為確保國產疫苗能早日量產，對外釋放高端疫苗將以「免疫橋接」取代第三期試驗的消息，立刻獲得總統蔡英文禮聘的前無任所大使、前陽明大學校長郭旭崧，以及陽明交大公衛所兼任教授張鴻仁等力挺，誇讚是「世界第一創舉」；陳時中更立即邀請高端疫苗事業發展處副處長連加恩等公司高層進行報告，凸顯衛福部對高端提案的高度關愛。

反觀提出「圈選接種」替代第三期試驗的聯亞，卻老吃閉門羹；所謂「圈選接種」，是透過新冠肺炎確診者「接觸者名單」，徵求自願受試者。聯亞一度向衛福部表達，有意在雙北推動圈選接種以取代第三期試驗，希望衛福部首肯並提供接觸者名單，不料衛福部立即搬出「名單是個人隱私、礙難提供」回絕，連個說明程序的機會都不給聯亞。 

國民黨智庫永續組召集人陳宜民認為，年底前雙北上萬名匡列接觸者恐怕都打不到疫苗，起碼能讓這批人「有機會選擇是否要打」通過第二期試驗的聯亞疫苗，雙北市府不妨慎重考慮。對此，台北市長柯文哲正面回應「在市府能力範圍內思考看看」，然而，聯亞營運長彭文君日前出席國民黨智庫「國產疫苗」座談會時，證實衛福部已否決「圈選接種」方案，因此聯亞將會繼續完成在印度的第三期實驗。

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