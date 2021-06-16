加薩停火近月又爆衝突！　以色列證實：空襲哈瑪斯軍事基地

▲ 巴勒斯坦抗議者向以色列軍隊投擲砲彈。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上月發生嚴重衝突，11天造成至少244人喪命。雙方於5月21日停火，未料經過不到一個月，加薩走廊16日凌晨又傳出爆炸巨響。以色列已證實向哈瑪斯發動空襲，目前傷亡不明。

根據《英國廣播公司》（BBC），猶太民族主義者15日在東耶路撒冷舉行示威，點燃控制加薩地帶的哈瑪斯怒火。以色列消防部門宣稱，15日自加薩走廊射來的燃燒彈氣球在以色列多地引發火災，軍方因此於16日空襲反擊。

以色列國防軍（IDF）證實，派出戰鬥機襲擊哈瑪斯在汗尤尼斯及加薩的軍事基地。聲明指出，基地內進行「恐怖主義活動」，「面對來自加薩的持續性恐怖行為，以色列國防軍做好應對一切情況的準備，包括恢復敵對行為」。

The sound of #Israeli military drones can be heard , state of fear in #Gaza tonight as the Israeli airstrikes have renewed, Israeli warplanes attacked 2 #Hamas military sites in response to sending incendiary balloons that caused fires in southern #Israel. pic.twitter.com/yrTWikmiMX — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) June 15, 2021

BBC駐加薩記者阿布洛夫（Rushdi Abualouf）在推特上傳的影片中可聽見以色列軍用無人機的聲音，「以色列空襲之下，今晚加薩的恐怖狀態持續。以色列戰機襲擊哈瑪斯二座軍事基地，做為（哈馬斯）發射燃燒彈導致以色列南部發生火災的回應。」

哈瑪斯發言人則發表聲明宣稱，「巴勒斯坦人將繼續英勇抵抗，捍衛自身權利，直到將侵佔者自我們的領土上驅逐出境為止。」

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