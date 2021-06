加薩停火近月又爆衝突！　以色列證實：空襲哈瑪斯軍事基地

▲ 巴勒斯坦抗議者向以色列軍隊投擲砲彈。(圖/達志影像)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)上月發生嚴重衝突,11天造成至少244人喪命。雙方於5月21日停火,未料經過不到一個月,加薩走廊16日凌晨又傳出爆炸巨響。以色列已證實向哈瑪斯發動空襲,目前傷亡不明。

根據《英國廣播公司》(BBC),猶太民族主義者15日在東耶路撒冷舉行示威,點燃控制加薩地帶的哈瑪斯怒火。以色列消防部門宣稱,15日自加薩走廊射來的燃燒彈氣球在以色列多地引發火災,軍方因此於16日空襲反擊。

以色列國防軍(IDF)證實,派出戰鬥機襲擊哈瑪斯在汗尤尼斯及加薩的軍事基地。聲明指出,基地內進行「恐怖主義活動」,「面對來自加薩的持續性恐怖行為,以色列國防軍做好應對一切情況的準備,包括恢復敵對行為」。

The sound of #Israeli military drones can be heard , state of fear in #Gaza tonight as the Israeli airstrikes have renewed, Israeli warplanes attacked 2 #Hamas military sites in response to sending incendiary balloons that caused fires in southern #Israel. pic.twitter.com/yrTWikmiMX