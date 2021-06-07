接近群體免疫！以色列6／15起「室內免戴口罩」　盼盡快全面解封

▲以色列去年12月底開始大規模接種疫苗，迄今為止，約57％人口已全面接種。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列約57%人口完成疫苗接種，逐步接近群體免疫，自4月中旬以來已經取消了戶外的口罩強制令，6月則解除了大部分聚會、社交距離等防疫措施，而衛生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）日前更宣布，15日將解除「室內」佩戴口罩的規定，希望儘速達成全面解封。

根據《以色列時報》報導，艾德斯坦於6日公開表示，以色列過去24小時內新增4例境外移入，單日本土病例則達成零確診，對比先前的疫情高峰期，每日確診人數破萬，更有多達上千名重症患者，陽性率到達10％，而現今的篩檢陽性率已經降至接近0.1％，因此15日起將取消室內佩戴口罩的規定，這足以表彰衛生工作者疫情期間的努力。

報導指出，以色列於6日開始為12歲至15歲的60萬名學童接種疫苗，此政策符合美國食藥管理局針對輝瑞疫苗的使用批准，目前未報告有明顯副作用。艾德斯坦補充，由於大多數16歲以下學童尚未接種疫苗，學校課堂上仍然需要戴口罩，但如果未來幾天感染人數沒有意外增加，限制可能很快就會完全取消。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列抗疫成功有2個根本原因，其一是數百萬劑的新冠疫苗，其二則是疫苗的迅速分發與施打，現在台下數以百計的觀眾坐在一起，這就是勝利的景象，但病毒總有一天可能捲土重來，這就是為何以色列希望與擁有技術的國家合作，在國內建立疫苗廠。

►92％民眾已接種疫苗！ 以色列宣布6月將全面解封

►以色列「造王者」攜手野黨成功逆反！ 終結納坦雅胡12年獨權

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

人手必備女神香！Chloe香水888元起