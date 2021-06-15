原能會回應廣東「台山核電廠」外洩：啟動核災輻射塵劑量評估系統

▲廣東台山核電廠。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

CNN近日報導，美國國務院接獲一份關於廣東台山核電廠洩漏放射性物質的報告，指廠內的核反應爐正在洩漏裂變氣體，可能對附近居民造成安全危害。對此，行政院原子能委員會在官網上，針對台山核電廠外洩事件做出回應。

原能會指出，有關14日媒體引述CNN報導，指法國法馬通公司（Framatome），向美方通報台山核電廠有放射性物質外洩並尋求美方技術支援乙事，原能會已於13日發布動態訊息向社會大眾說明。

就目前進一步掌握的國際資訊顯示，法國電力公司（EDF）於官網說明，台山核電廠一號機發現有放射性惰性氣體累積情形，並已聯絡台山核電合營有限公司(TNPJVC )及提供技術協助，另國際媒體亦報導法國電力公司表示，放射性惰性氣體累積問題，可能與燃料棒和密封結構有關。

綜整相關外媒報導，認為目前該電廠尚未有立即的核安危機，但仍須加強監控。此外，國際原子能總署與大陸、法國及美國官方，目前尚未對此事件有正式訊息發布。

▲廣東台山核電廠平面圖。（圖／路透社）



原能會指出，目前原能會建置的63處即時環境輻射監測站，監測數據均為正常值，另檢視大陸環境部全國空氣吸收劑量率發布系統之資訊，台山核電廠周遭9個監測點之輻射劑量率介於0.12~0.19 微西弗/小時 ，香港天文台及澳門氣象局於該區域各監測站輻射劑量率介於0.08~0.15微西弗/小時，尚屬自然背景變動範圍內，無輻射異常情形。

原能會表示，原能會核能研究所已啟動「國際核災輻射塵劑量評估糸統」，進行放射性氣體擴散路徑模擬，倘台山核電廠有放射性氣體外洩，依據昨（14）日氣象風場預報，我國未來一週內主要受西南季風影響，外釋之放射性物質會朝該核電廠北北東方向擴散，影響區域以大陸廣東省為主，不致影響台灣地區。

原能會輻射偵測中心也對台灣地區的空氣，加強空浮輻射監測，透過多重輻射監測與模擬機制，以在第一時間掌握大陸核電廠輻射排放動態。

原能會表示，全民的原能會以國人的輻安守護為己任，將持續密切關注此一情事發展，掌握國際間相關資訊，進行資訊研析與發布，為國人的輻射安全把關。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘