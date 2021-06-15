　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

原能會回應廣東「台山核電廠」外洩：啟動核災輻射塵劑量評估系統

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

▲廣東台山核電廠。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

CNN近日報導，美國國務院接獲一份關於廣東台山核電廠洩漏放射性物質的報告，指廠內的核反應爐正在洩漏裂變氣體，可能對附近居民造成安全危害。對此，行政院原子能委員會在官網上，針對台山核電廠外洩事件做出回應。

原能會指出，有關14日媒體引述CNN報導，指法國法馬通公司（Framatome），向美方通報台山核電廠有放射性物質外洩並尋求美方技術支援乙事，原能會已於13日發布動態訊息向社會大眾說明。

就目前進一步掌握的國際資訊顯示，法國電力公司（EDF）於官網說明，台山核電廠一號機發現有放射性惰性氣體累積情形，並已聯絡台山核電合營有限公司(TNPJVC )及提供技術協助，另國際媒體亦報導法國電力公司表示，放射性惰性氣體累積問題，可能與燃料棒和密封結構有關。

綜整相關外媒報導，認為目前該電廠尚未有立即的核安危機，但仍須加強監控。此外，國際原子能總署與大陸、法國及美國官方，目前尚未對此事件有正式訊息發布。

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

▲廣東台山核電廠平面圖。（圖／路透社）

原能會指出，目前原能會建置的63處即時環境輻射監測站，監測數據均為正常值，另檢視大陸環境部全國空氣吸收劑量率發布系統之資訊，台山核電廠周遭9個監測點之輻射劑量率介於0.12~0.19 微西弗/小時 ，香港天文台及澳門氣象局於該區域各監測站輻射劑量率介於0.08~0.15微西弗/小時，尚屬自然背景變動範圍內，無輻射異常情形。

原能會表示，原能會核能研究所已啟動「國際核災輻射塵劑量評估糸統」，進行放射性氣體擴散路徑模擬，倘台山核電廠有放射性氣體外洩，依據昨（14）日氣象風場預報，我國未來一週內主要受西南季風影響，外釋之放射性物質會朝該核電廠北北東方向擴散，影響區域以大陸廣東省為主，不致影響台灣地區。

原能會輻射偵測中心也對台灣地區的空氣，加強空浮輻射監測，透過多重輻射監測與模擬機制，以在第一時間掌握大陸核電廠輻射排放動態。

原能會表示，全民的原能會以國人的輻安守護為己任，將持續密切關注此一情事發展，掌握國際間相關資訊，進行資訊研析與發布，為國人的輻射安全把關。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

飆破450人染疫亡　江啟臣轟蔡英文：妳有看到家屬跪在雨中痛哭嗎？

影／「單膝跪求」撤三級警戒！他喊話蘇揆：疫情已降不會回來

原能會回應廣東「台山核電廠」外洩：啟動核災輻射塵劑量評估系統

快查帳戶！0到2歲萬元孩童防疫補貼入帳　首日發出25.8億

許淑華曝影片　民怨帶父排隊3小時「北市疫苗通知單都沒講幾點」

菲律賓向台灣提出疫苗協助被打臉？　總統府揭真相

快訊／共軍破紀錄！　出動28架共機「群聚擾台」

17日配發！北市獲配5萬4698劑疫苗　黃珊珊感謝中央：比上次多10％

令人期待！日本宣布追加提供給台灣疫苗　謝長廷：盼能早日實現

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

飆破450人染疫亡　江啟臣轟蔡英文：妳有看到家屬跪在雨中痛哭嗎？

影／「單膝跪求」撤三級警戒！他喊話蘇揆：疫情已降不會回來

原能會回應廣東「台山核電廠」外洩：啟動核災輻射塵劑量評估系統

快查帳戶！0到2歲萬元孩童防疫補貼入帳　首日發出25.8億

許淑華曝影片　民怨帶父排隊3小時「北市疫苗通知單都沒講幾點」

菲律賓向台灣提出疫苗協助被打臉？　總統府揭真相

快訊／共軍破紀錄！　出動28架共機「群聚擾台」

17日配發！北市獲配5萬4698劑疫苗　黃珊珊感謝中央：比上次多10％

令人期待！日本宣布追加提供給台灣疫苗　謝長廷：盼能早日實現

費城人宣布簽下李灝宇　簽約金近9年野手最高

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由　中國疫苗不在名單裡

E32021／薩爾達曠野之息2終於來了　黑底白字卡「2022」網友全暴動

賴明詔／齊心打贏抗疫的關鍵一仗：新冠疫苗的研發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

半夜搗亂！調皮貓皇遭爸強行驅離 被抓腋下表情一臉憨：花生什麼事

政治熱門新聞

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

菲律賓向台灣提出疫苗協助？　總統府揭真相

疫情死亡飆破450　江啟臣怒轟蔡英文

許淑華曝影片　民怨帶父排隊3小時「北市疫苗通知單都沒講幾點」

快查帳戶！0到2歲孩童防疫補貼　首日發出25.8億

快訊／唐吉訶德突停業　北市府：沒有確診個案通報

快訊／台灣三級警戒　28架共機今「群聚擾台」

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

呂秀蓮砲轟蔡政府破洞百出　讓台灣變海角失樂園

快訊／628後降為「2.5級警戒」？　柯文哲反問中央這句話

「單膝跪求」撤三級！他喊話：疫情已降不會回來

快訊／北市推「你上工 我加薪」　全職勞工就業滿3個月就給2萬

快訊／賈永婕募救命神器　蔡英文感謝民間「拜託全國三件事」

更多熱門

相關新聞

CNN：廣東台山核電廠發生「放射物質外洩」

CNN：廣東台山核電廠發生「放射物質外洩」

美國有線電視新聞網（CNN）近日報導，美國國務院接獲一份關於廣東台山核電廠洩漏放射性物質的報告，指廠內的核反應堆正在洩漏裂變氣體，可能對附近居民造成安全危害。不過，廣核集團13日強調，台山核電廠兩台機組各項運行指標都滿足核安法規，且監測數據顯示，電廠及周邊環境指標正常。

原能會審查通過！　核三廠1號機將可併聯並逐步升載

原能會審查通過！　核三廠1號機將可併聯並逐步升載

台電提核三廠1號機再起動後併聯申請　原能會：估今午可審查完畢

台電提核三廠1號機再起動後併聯申請　原能會：估今午可審查完畢

謝長廷遭酸助日代表　總統府：和原能會說法沒違背

謝長廷遭酸助日代表　總統府：和原能會說法沒違背

國民黨團揭「謝長廷8大媚日賣台發言」

國民黨團揭「謝長廷8大媚日賣台發言」

關鍵字：

原能會台山核電廠放射性物質

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面