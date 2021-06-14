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廣東台山核電廠傳「放射物質外洩」　陸官方：各項指標正常

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

▲廣東台山核電廠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）近日報導，美國國務院接獲一份關於廣東台山核電廠洩漏放射性物質的報告，指廠內的核反應堆正在洩漏裂變氣體，可能對附近居民造成安全危害。不過，廣核集團13日回應，台山核電廠兩台機組各項運行指標都滿足核安法規，且監測數據顯示，電廠及周邊環境指標正常。

根據報導，該份報告由台山核電廠的協助營運方，法國核反應堆製造商法馬通（Framatome）於6月3日向美國國務院發出。報告中除了提到放射性物質洩漏，還以「放射性威脅迫在眉睫」（imminent radiological threat）形容目前情況的緊急性。

不過，報導也提到，美國總統拜登（Joe Biden）認為該設施尚未處於「危險水平」（crisis level）。

對於相關報導，廣核集團13日回應，台山核電廠1號機組已進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態，台山核電廠2號機組已按計劃完成大修，並於2021年6月10日併網成功，「本次大修是台山核電廠2號機組投入商運後的首次大修，大修安全、質量、工期等指標均完成了既定目標。」

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

廣核集團指出，台山核電廠嚴格按照運行執照文件、技術程序控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。

廣核集團強調，連續監測環境數據顯示，台山核電站及周邊環境指標正常。

值得注意的是，台山核電廠4月就曾發生運行事件，當時大陸國家核安全局表示，台山核電廠1號機出現「煙囪氣體放射性排放劑量率高1報警」，但數小時後，劑量率便降至高1報警閾值以下。

大陸國家核安全局指出，根據調查，報警原因為在初次水封充水後，少量放射性氣體非預期進入水封管道，再次水封充水過程中，殘留在水封管道內的氣體經通風管道排至煙囪導致；經計算，本次排放的惰性氣體放射性總量佔年排放限值的0.00044%。

大陸國家核安全局強調，整個事件過程中，機組狀態穩定，無其他異常，根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為0級事件。

台山核電廠位於廣東省台山市赤溪鎮，由大陸廣核集團與法國電力公司共同投資設立，並由法國電力公司旗下的公司法馬通（Framatome）提供技術支援，目前共擁有兩台單機容量1750MW的歐洲壓水反應爐（EPR）核電機組，兩台機組分別於2018年、2019年展開併網發電。

▲▼廣東台山核電廠。（圖／路透社）

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