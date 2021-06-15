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社會 社會焦點 保障人權

搭機佔用廁所、持燈管欲攻擊座艙長　思覺失調男獲不起訴

▲許姓男子去年11月間自美國舊金山搭乘長榮班機返台，途中多次佔用廁所，空服員多次警告勸說，一度破壞廁所內燈罩，持燈管欲攻擊座艙長。（資料照／記者沈繼昌攝，非新聞班機）

▲許姓男子去年11月間自美國舊金山搭乘長榮班機返台，途中多次佔用廁所，空服員多次警告勸說，一度破壞廁所內燈罩，持燈管欲攻擊座艙長。（資料照／記者沈繼昌攝，非新聞班機）

記者沈繼昌／桃園報導

許姓男子去年11月間搭乘長榮航班從美國舊金山返台，飛行途中許男多次佔用廁所還反鎖，空服員制止勸說不聽，後來竟毀損廁所內燈罩，還持碎裂燈管欲攻擊座艙長，事後遭控違反民航法送辦；許男在偵訊時辯稱罹患緊張症，登機前未服藥，因緊張害怕才躲進廁所，檢方審酌許男沒有危害飛安行為，犯行不足下難認有何損壞飛航安全設備行為，偵結予以許男不起訴處分。

檢警調查，34歲的許姓男子去年11月14日下午4時許從美國舊金山搭乘長榮航空BR17號班次飛機返台，飛行途中先後4次進入廁所內躲藏，空服員多次詢問許男是否需要協助，但許卻拒絕空服員勸說，反而從內部反鎖廁所，楊姓空服員嘗試從外部打開廁所時，還遭許徒手推開撞到廚房門板，導致右手肘出現挫傷瘀青與紅腫等傷害。

許男佔用廁所怪異行為被傅姓座艙長提出警告信，並要求許趕快離開廁所，許竟毀損廁所內燈罩，手持碎裂燈管欲攻擊傅姓座艙長，後來被其他乘客協助制止才回到座位上，後來再度又要衝向廁所，被其他旅客陪伴同座勸導，許才安靜下來，直至平安飛抵桃園國際機場。

長榮航班平安飛抵後，遭機長等人控訴許違反民用航空法第101條第1項危害飛航安全、第2項以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其他設施等罪嫌提告。

檢方複訊時，許男辯稱自己罹患緊張症，登機前未吃藥，所以非常緊張害怕，也不喜歡別人靠近他，所以才會躲進廁所裡；他知道有人推門要進入廁所，但不曉得自己有用手推傷空服員情事，相關細節也無法回想與表達，坦承有拿燈管，但沒有要攻擊人等語。

空服員人則指證，飛機降落時，乘客一定要坐在座位上，才能給機長OK的降落手勢；檢方複查，許男罹患思覺失調症，曾在北市聯合醫院住院治療與診斷紀錄，不排除因妄想症發作之隱蔽防衛作為，檢方審酌許男雖佔用廁所、破壞燈管與推擠空服員，但沒有危害到飛航安全，且有相關精神疾病，偵結予以許男不起訴處分。

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