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麗彤挺醫護健康抗疫！捐贈DV「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」

▲▼麗彤,醫護,醇耀妍,醇耀妍NMN超能飲,公益。（圖／麗彤提供）

▲麗彤集團為抗疫前線的醫護人員打氣，捐贈提升體力的液態劑型DV醇系列之「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」。

圖、文／麗彤提供

因應本土疫情持續嚴峻，CDC提升全國疫情警戒至第三級，全台確診數居高不下，前線的醫護人員更是披星戴月，麗彤集團為抗疫前線的醫護人員打氣，捐贈提升體力的液態劑型DV醇系列之「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」，予和平醫院及亞東醫院辛苦的醫護人員及社工，體恤醫療工作者每天不辭辛勞的全副武裝上陣，期盼醫護人員在疲於奔命的同時，也能照顧好自身的健康。

麗彤董事長張麗綺表示，有感於前線醫護人員，辛苦為國人抗疫，無法維持健康飲食與作息，秉持企業社會責任，捐贈方便攜帶隨時可以補充體力的機能性飲品「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」，予和平醫院及亞東醫院辛苦的醫護人員及社工，齊心為抗疫盡一份力量，攜手共度難關。

麗彤DV醇系列之熱銷明星商品「醇耀妍」、「醇耀妍NMN超能飲」皆為液態劑型，分子小好吸收，「醇耀妍」所添加的白藜蘆醇萃取自頂級的丹魄葡萄，具有頂級的高濃度，提供日常的健康保養所需；「醇耀妍NMN超能飲」科技養顏機能飲品，根據國內外醫學研究報告指出，NMN是人體重要輔酶NAD+的前導物質，與人體全身上下系統的運作息息相關，DV團隊經過長時間的努力，成功研發出專利萃取技術輔助物質形態轉換的形成，讓消費者能透過每天一小包15ml來增強體力。

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