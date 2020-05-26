從小被打罵⋯長大暴力傾向5倍！3成大人認為體罰≠虐待　受虐兒5年來新高

▲家扶基金會推動「訂立4月28日兒童保護日」現於公共政策參與平台附議中。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣疫情趨緩解因防疫工作超前部署，然而最新2019年兒少保護通報數卻創歷史新高、受虐人數更是近5年新高！家扶基金會今（26）日公布「2020兒少自我保護知多少(成年版)」問券調查顯示，超過3成大人不認為體罰是虐待。兒童發展專家王宏哲執行長也分享，根據兒童心理行為研究發現，從小被打罵教養的孩子，長大後暴力行為的機率是5倍！

家扶基金會於2020年2月3日至2月17日進行「2020兒少自我保護知多少(成年版)」網路調查，以19歲以上為對象，有效份數1,663份、信心水準95%。調查顯示，有34.7%不認為體罰兒童是一種虐待行為；有11%認為對孩子說一些負面的話語，像是「你真笨！」、「我當初就不該生你」也不是虐待。

兒童發展專家王宏哲執行長提到，根據兒童心理行為研究發現，從小被打罵教養的孩子，長大後暴力行為的機率是5倍；而現在的孩子，因智力更高、發展更快，但情緒更敏感、同理差，所以當家長習慣用打的方式教養，只能在當下讓孩子服從，卻會造成許多負面影響。

進一步分析「體罰兒童是一種虐待行為」在31-40歲不同意比例40.1%為最高；「對孩子說一些負面的話語，算是一種虐待行為」在41-50歲不同意比例13.3%為最高。另參照衛福部統計「兒童少年保護-施虐者年齡別」，施虐者以30-39歲比例為最多、其次為40-49歲。

「兒童少年保護-施虐者因素」資料顯示，施虐者缺乏親職教育知識、負向情緒行為特質、習於體罰或不當管教因素於近3年皆為最主要因素。王宏哲說，「教養真的沒有特效藥，學會如何有效地與孩子溝通，不讓自己負向的情緒行為影響到孩子，才是最重要的。」30-50歲階段，為兒少主要照顧者年齡層，本有各式教養議題來挑戰，加以工作與生活所致壓力，對管教所持能否準握理性那把尺，就是關鍵。

另根據衛福部統計「兒童少年保護-通報處理情形」，一般通報案件數於去年有升高，但近5年統計相對於責任通報，一般通報比例逐年下降。調查中「當發現有人在虐待小孩時」、「當發現有人在使用暴力對待小孩時」、「看到孩子被虐待時」等，民眾對通報及挺身協助皆能高度同意，然實況中「看到孩子沒被好好的照顧（像是居無定所／環境髒亂）時」、「看到孩子沒被好好的照顧（像是三餐不繼／衣著不乾淨衛生／生活作息混亂）」，願意挺身協助的同意程度相對較保守。

加上兒少受虐的部位通常較隱密，不容易被旁人發現，若對發生在兒少的特殊或異常狀況，以「應該沒什麼」、「別管別人家務事」視為小事看待，都可能讓事件一再發生。

另「兒童及少年福利與權益保障法」已明定，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處，不過調查中「我認為不可以把6歲以下的小孩單獨留在家裡」仍有2.2%不同意，不少照顧者覺得「一下子而已，不會有事」，觸法且不可取的心態，所引發後果更不堪想像，兒少保護網不容一絲破口。

調查中「我認為目睹大人間的暴力行為對兒童也會造成傷害」，在31-65歲之間不同意比例則高於其他年齡層。其實關於目睹兒的傷害，視目睹頻率、目睹暴力類型和嚴重程度而定，幼兒期會有焦躁、緊張、易哭泣等不安全感，學齡期可能引發過度緊張、防衛、退縮或攻擊行為，影響人際關係、身心適應、精神疾病議題，甚或造成暴力代間循環。

▲家扶認為兒少受虐議題有效防範需不斷呼籲，藉由節日的成立，強化宣導與訊息傳達。（圖／記者林育綾攝）



家扶正推動「#我看見疼痛你重現笑容」社群挑戰，「啦啦隊女神」Amis L.艾蜜絲立即有感迴響，她分享，「我的父母親在我國小就離異，小時候經常搬家，因為父母親常爭吵，印象最深刻的一段就是我跪在滿是玻璃的地上，求求滿身酒氣的爸爸不要打媽媽，也因爲常常有這種事情發生，媽媽還得帶我跟妹妹去睡公園的搖搖盪鞦韆。有機會說這個故事不是要搏同情，而是要告訴大家這樣的事情至今仍然不斷在社會發生，希望大家在教育孩子時，能多鼓勵、多給予愛，才能避免憾事。」

為了深化兒童保護預防工作，家扶基金會自2013年起推動「4月28日兒童保護日」至今邁入第8年，以行動呼籲全民關注兒少議題。「訂立4月28日兒童保護日」現於公共政策參與平台附議中，7月14日前邀請大家能點擊行動。

家扶基金會執行長何素秋表示，「家扶基金會致力於兒童保護已33年，感謝民眾支持兒童保護各項服務推動。兒少受虐議題有效防範需不斷呼籲，更需要藉由節日的成立，強化宣導與訊息傳達，這超前佈署有其必要，我們責無旁貸。請附議您的一票，讓我們一起達成零兒虐目標！」