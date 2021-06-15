受訓1個月赴「對抗新冠病毒」第一線！志願助打疫苗　醫護心情曝　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市56個接種站同步開打，不只是高雄市政府相關人員是動起來，各家醫院的醫護為了要幫忙接種，也是提前受訓，像是高雄阮綜合醫院就在6月初就已經招募志願的團隊，總共有330名醫護同仁報名，經過訓練之後，15日正式上線幫忙施打，參與的醫護說：「很感動！能夠參加這一場對抗新冠病毒的戰役」。

▲醫護團隊參與施打疫苗工作，阮綜合支援高雄市接種站注射 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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15日開始施打疫苗，由於第一波都是87歲以上的老人家，所以醫生的問診都是仔仔細細，就怕忽略了哪一個細節，畢竟有些慢性病、說話、對話，對於高齡老人家都得要慢慢的詢問，像是在四維國小還有一名百歲人瑞來施打，他的耳朵比較聽不清楚，但還算可以，講話相對比較慢，問診的阮綜合醫師胡學錦也很驚喜：百歲人瑞的身體情況相當不錯。

▲醫護團隊參與施打疫苗工作，阮綜合支援高雄市接種站注射 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲醫護團隊參與施打疫苗工作，阮綜合支援高雄市接種站注射 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於新冠肺炎疫情社區化影響，阮綜合預測疫苗接種數量將會很龐大，需要更多人力，所以在6月初即召募志願參與施打疫苗團隊，目前累計已超過330名醫護同仁報名參加，透過原有疫苗團隊為種子擴大編制實訓，不斷優化疫苗施打流程及方式，15日阮綜合團隊將最大規模出勤，安排14組（每組8-10人）疫苗團隊參與三個場地施打活動，全天動員超過一百人次的人力，預訂全天施打2000位民眾。

阮綜合醫護團隊看到老人家來的非常踴躍來施打，「人老了還能意志、活力旺盛都覺得很不容易」，所以服務也就更加起勁，胡學錦醫師說：「支援市政府2天，就看到很多子女推著長輩很踴躍來施打疫苗，然後還有市政府人員一起努力，還有衛生局人員、鄰里長，大家一起努力，讓疫情能夠穩定下來，很榮幸也很感動，能夠參加這一場對抗新冠病毒的戰役」。