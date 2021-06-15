宇美町式施打疫苗快又友善　桃園擴大實施：長輩不必提早來

▲市長鄭文燦表示，桃園明天擴大部分接種站採「宇美町式」施打疫苗。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市首波高齡長輩疫苗接種15日展開，針對 88 歲以上長者，在全市 25 個接種站同步施打，部分站別效倣日本「宇美町式」施打法，由長者以50人為一區坐在位置上，由醫護人員依序前進施打。市長鄭文燦指出，「宇美町式」施打法，看起來比較快，只要場地許可，明天會擴大一些施打站也採「宇美町式」施打方式。

▲「宇美町式」施打法，採分區施打。（圖／翻攝邱俊銘臉書）

由於，桃園首波高齡長輩疫苗接種今天起一連展開3天，市長鄭文燦特地取消上午固定的防疫會報，於下午和防疫說明會一起舉行。會後，針對上午到各疫苗接種站關心長者施打情形，提出看法。

▲八德區大忠國小接種站以宇美町式」施打法。▼市府副秘書長邱俊銘視察八德區大忠國小接種站。（圖／翻攝邱俊銘臉書）

鄭市長說，桃園88 歲以上長者有19,807人，今天有12,384完成疫苗施打，接種率是63%，其中有13%是非戶籍人口，部分接種站有超過600位長者的動線會比較辛苦，明天會做一些微調，今天共出動183輛復康巴士、20輛扶輪社長照專車，向愛心計程車隊叫車的有2,400輛次，並有283部輪椅提供給各接種站，供長輩使用。

由於各接種站是採分組、分齡、分時段，上午四個時段於下午一時全部完成疫苗施打，鄭市長說，有些長者一早就到現場等候，他拜託所有民眾，不必太早來，準時來就好，另針對獨居老人的部分，超過九成的獨老都在社會局出動志工協助下，完成施打。

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