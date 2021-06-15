快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增132例本土病例，另有8例死亡。從單日新增病例來看，已經是連續三天單日病例低於200例，從5月11日社區本土疫情爆發以來，國內累積增加1.1萬例本土病例，逾4百人死亡。

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為臺北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，臺南市、臺中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。

▲0615死亡個案，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月13日累計公布11,722位確診個案中，已有6,188人解除隔離，解隔離人數達確診人數52.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計903,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含881,495例排除)，其中13,241例確診，分別為1,158例境外移入，12,030例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中460例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲0615新增個案。（圖／指揮中心提供）