南韓內閣通過《具荷拉法》　防惡母爭產重演！可判撤銷繼承權

記者張寧倢／編譯

南韓已故女星具荷拉年幼時即遭生母遺棄，而當她遺憾離世之後，絲毫未盡扶養責任的生母竟跳出來爭遺產，具荷拉的哥哥具浩仁因此發起連署《具荷拉法》的修法提案。如今傳出遲來的好消息，南韓內閣國務會議15日通過修改案，3日後將提交國會。

▲具荷拉離世後，消失20年的生母突出現爭遺產。（圖／CFP）

根據《韓聯社》報導，南韓法務部15日宣布，國務會議今天通過了以新增「喪失繼承權」制度為主的民法部分修正案，此次修訂民法的契機是因為，已故歌手具荷拉的哥哥具浩仁認為，「拋棄年幼孩子離家出走的母親，想在具荷拉死亡之後爭奪半數遺產」太不合理，因此請求修訂《具荷拉法》。

▲具荷拉生母多年來未盡養育責任，卻在女兒離世後成功爭取繼承4成遺產。（圖／翻攝《事實探測隊》）

報導指出，修正案主要新增內容為，當遺產繼承者嚴重違反撫養義務，或做出犯罪、虐待、嚴重不當待遇等行為時，可由遺產繼承人或法定繼承人向家庭法院提出，請求裁決是否喪失繼承權，若確認失去繼承權利，其配偶或其他直系血親也不得代為繼承。

此外，修正案也新設了「寬恕制度」，即使父母做出違反法規的嚴重情節，但只要子女選擇原諒，仍然可以承認其繼承權。南韓法務部期望，未來若民法修正案通過國會審議並公布實施，將能防止家庭虐待等不當待遇，並能依照時代的變遷，更佳地反映財產擁有者的意願。

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