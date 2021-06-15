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日韓化解恐無望！傳文在寅「東奧訪日」見菅義偉　日本駁斥非事實

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▲菅義偉、文在寅仍未進行首次的日韓元首會談。（圖／路透社）

▲菅義偉、文在寅仍未進行首次的日韓元首會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日韓關係近年因二戰慰安婦、朝鮮籍強制徵用勞工法院判決結果而降至冰點，儘管南韓表示將以「開放的態度」做好在七大工業國組織（G7）元首峰會時進行日韓雙邊會談的準備，卻未獲日本領情。日媒透露，南韓總統研擬7月東京奧運時造訪日本，做為平昌冬奧的答禮，不過此說法旋即遭到日本內閣官房長官加藤勝信嚴正否認。

根據日媒《讀賣新聞》今（15）日報導，日本東京奧運、帕運將於7月23日正式開幕，南韓政府為尋求破冰的機會，正積極透過外交途徑推動與日本政府之間的協商，討論總統文在寅的訪日事宜，並在期間與日本首相菅義偉舉行首次雙邊會談，做為2018年南韓舉辦平昌冬奧時，前日相安倍晉三訪韓的回禮。

安倍晉三2018年前往南韓出席平昌冬奧時，曾與文在寅舉行日韓雙邊會談。

而《日本新聞網》（NNN）於本月9日也曾在報導指出，南韓政府正推動文在寅於東京奧運期間訪日。

▲▼南韓實際控制獨島，然而日本卻宣稱擁有其主權。（圖／達志影像）

▲南韓實際控制獨島，日本宣稱擁有其主權。（圖／達志影像）

不過，日本內閣官房長官加藤勝信今（15）日上午在例行記者會時，嚴正否認讀賣新聞的報導，表示據其所知，報導內容並非事實。根據《韓聯社》、《路透社》，針對記者提問南韓即將舉行東海（日本海）獨島防禦訓練，加藤勝信回道，「（日本）政府強烈關注此次南韓海軍訓練，因此將會對此謹慎評論。」

加藤勝信提及獨島（日本稱竹島，為南韓實際控管）問題，「不管從歷史事實來看、亦或從國際法來看，竹島（獨島，為南韓實際控管）本來就是日本固有的領土。」

據悉，日韓兩國為二戰慰安婦議題爭論不休，隨著南韓法院判決結果出爐，南韓政府恐變賣日本企業在南韓的財產，日本政府對此表達強烈不滿。菅義偉表示，直到南韓政府採取行動解決爭議前，都將慎重考慮舉行日韓元首會談的必要性。也因此，日本政府才單方面臨時取消G7峰會時菅義偉、文在寅的簡略會談。

►G7日韓元首會談破局！　南韓外交部曝：日本單方面取消

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宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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