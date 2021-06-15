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陸教師資格考面試成績放榜　考生或突破千萬...穩定收入最吸引人

▲大陸教師資格考試是能否獲得職涯「鐵飯碗」的關鍵。（圖／CFP）

▲大陸教師資格考試是能否獲得職涯「鐵飯碗」的關鍵。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸教師資格考面試成績今（15）日開放查詢，消息一出，話題隨即登上微博熱搜榜。值得注意的是，隨著職場競爭力增加，大陸中小學教師資格考試近年成為師範畢業生及非師範生爭搶的生涯「鐵飯碗」，某教育機構預測，今年實際參考人數或突破1000萬人，主因不外乎是可以在職涯中「多一個選擇」。

▲中小學教師資格考試過關後便能取得資格證，才得以參加各級各類學校教師招聘。（圖／CFP）

▲中小學教師資格考試過關後便能取得資格證，才得以參加各級各類學校教師招聘。（圖／CFP）

《新京報》報導，中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，中小學教師資格考試的要求肯定是要低於師範生大學四年所獲知識和能力的要求，但這並不意味著非師範生自身具備的能力更低或者未來職業發展的可塑性更低，「教師資格是一個長期檢驗發展的過程，新教師會在入職5年左右出現分化，一部分非師範背景的教師會脫穎而出。」

在河南信陽讀師範專業的田帆筆試一次通過，面試試講階段也還有信心，不過，沒拿下教師資格證前，心裡還是會忐忑不安，「對大多數師範生來說，當老師是早就選定的路，沒有教師資格證，就沒有參加各級各類學校教師招聘的資格。這個證太重要了，這是門檻。」

另一名參加考試的趙鑫（化名）本科學的是廣播電視編導專業，他發現身邊不少同學、朋友都在備考這個證書，「學金融、會計、新聞的，大家都覺得教師是個很穩定的職業，不是第一選擇，卻是多一個選擇。」

儲朝暉認為，越來越多的非師範院校學生、畢業生以及其他行業優秀人才參加中小學教師資格考試，獲得教師資格，加入教師預備隊伍中，有利於教師隊伍根據需要擇優選聘教師，有助於促進教育系統人員的合理流動。

不過，21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，大陸現階段教師數量總體超編，但結構性出現不平衡，音、體、美等學科教師短缺，貧困和偏遠地區教師短缺，「這說明不同學科、不同地區之間教師的待遇保障還存在較大差距，有的學校引發名校碩博競爭，有的學校卻很難招到一個新老師。」

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