公立高中教師甄試8032人報名　初試延至7／24、每間試場降到20人

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

受疫情影響，原有8032人報名的公立高中教師甄選將於5月29日舉行初試，6月26日舉辦複試。教育部今（8日）稍早宣布，該甄試將延期至7月24日辦理初試、8月7日辦理複試。

教育部指出，因受疫情影響，除初、複試日期延後外，教育部已加強相關防疫措施，於初試階段，加強洗手台及廁所等公共場所之清潔消毒頻率；降低每個試場應考人數為20人，以符合室內社交距離1.5公尺之要求，並維護考生安全。配合增加考場數量；並開設防疫備用試場，將自主健康管理且無症狀者，或現場有發燒及呼吸道疾病等症狀者，安排於防疫備用試場應試。

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教育部說明，於複試階段，同步降低休息室人數，考生於室內應保持社交距離1.5公尺，每間休息室至多安排15位應考人；實作則視科別性質，採「崗位間距加大」或「以隔板區隔」方式辦理。於分發及報到階段，研議採線上視訊方式辦理分發簽到及選填志願，錄取人員以電子郵件向各校辦理報到，以降低人員流動。

為維護全體應考人健康安全，教育部提醒應考人，應試當日如為嚴重特殊傳染性肺炎確診者、居家隔離者、居家檢疫者、加強自主健康管理者，或禁止(或不可外出)之自主健康管理者，即不得應考；應考人於應試前如為確診者、居家隔離者、居家檢疫者、加強自主健康管理者、自主健康管理者，應於接獲政府相關單位通知後，立即主動與國教署聯絡。倘未主動通知，經查證屬實，將通報衛生主管機關依傳染病防治法及相關防疫措施裁罰規定辦理。

教育部也提醒每位應考人，於初複試當日均應繳交健康調查表，「自主健康管理且無症狀」之應考人，須另繳交自主健康管理者應考切結書，並檢附相關證明文件，始得進入考場。獲准陪考之應考人，請主動出示應考協助事項審核通過畫面及陪考人員健康調查表，始得進入考場。

