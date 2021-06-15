飛國外打疫苗！返台居家檢疫「天數會放寬嗎」　陳時中回應了

▲台灣爆發「疫苗逃難潮」。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣疫情大爆發，加上疫苗不足，讓不少人有了出國打疫苗的念頭，雄獅旅遊表示，台灣從5月底就爆發「疫苗逃難潮」，且預計這股熱潮會持續到年底。稍早記者會上，有記者針對民眾出國打疫苗一事提問，如施打完畢回台後，居家檢疫天數是否會放寬？對此，指揮官陳時中回應，目前沒有放寬計畫。

稍早記者會上，有記者提到，因為最近有很多民眾都出國打疫苗，因此就有旅行社業者詢問，「有打過疫苗的人，回來居家檢疫天數會不會放寬？」對此，指揮官陳時中回應，「居家檢疫的天數到目前都沒有因為疫苗要放寬的計畫。」

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▲6月12起國籍航班檢疫措施。（圖／中央疫情指揮中心提供）

本站曾報導《包機價不到LA一半、嬌生只打一劑！業者曝：關島打疫苗詢問度飆高》，美國疫苗充足，22州藥局和大賣場都有開放全球民眾免費施打疫苗，雄獅旅遊表示，台灣從5月底就爆發「疫苗逃難潮」，由於美國沒有規定需要自主隔離，且可選擇的施打點也多，因此不少民眾都選擇至大城市施打。業者提醒，赴美打疫苗還是要注意安全性，預計這股熱潮會持續到年底。

據悉，以正常情況來說，只要是從外國入境的民眾，均須配合居家檢疫14天，民眾務必留在家中或住宿地點，戴好口罩且不得外出。至於國籍航空公司機組員的檢疫措施，則依施打疫苗情況而略有不同。

▼7月1起加嚴國籍航班檢疫措施。（圖／中央疫情指揮中心提供）