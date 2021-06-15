台東8千疫苗首日開打！全國唯一雙軌預約　饒慶鈴：施打順暢

▲台東縣首波8000劑AZ疫苗，在全縣共17處疫苗快打站同步開打。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣首波8000劑AZ疫苗15日早上8點起在縣立體育館、靜思堂及各鄉鎮衛生所共17處疫苗快打站同步開打，縣長饒慶鈴表示，台東是全國唯一採雙軌預約制，民眾透過電話、網路預約，程序較爲複雜，但可完整掌控願意施打數，有利精準分配數量外，更可做到分艙分流，避免多人群聚，大幅降低現場不可確定的因素。

台東饒慶鈴表示，台東市2處快打站預計兩天可提供約6000位民眾施打，為加快報到順序，減緩等待，台東也是全台唯一使用手機簡訊通知每一位預約成功的民眾施打時間及地點，現場報到也可使用QR code報到，避免人群群聚。且經過漏夜統計，此次疫苗施打，台東年長者疫苗施打比例非常高，佔預約量8成。考量台東幅員廣闊，地形狹長，雖僅8000劑疫苗，但全台東同步提供每一鄉鎮皆一施打地點，共17處施打站供民眾預約使用。也因為受分配到的疫苗數量有限，所以事前拜託縣內的每一位村里長「事先調查在籍及不在籍長者」施打願意，以便為預約制做疫苗母數分配，減少人流、減少群聚、減少不確定性，讓得來不易的疫苗能在短時間做最好的分配。

▲台東實施雙軌預約，施打現場人流相當順暢。



饒慶鈴強調，雖然中央因應疫情變化疫苗政策來的較急迫，但為了讓台東縣75歲以上長者大多能順利施打到疫苗，事前不斷縝密的做行政規劃與準備。此批疫苗施打完畢後 縣府也將積極向中央爭取疫苗，待中央第二次配給疫苗後再開放施打，讓全縣民的施打率都能提高。

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