日將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中：對日本善意非常感謝

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

今日本外相宣布，除了要援助越南一百萬劑AZ疫苗外，也將透過COVAX追加再提供台灣第二輪疫苗。對此陳時中表示，「對於日本政府善意的表達非常感謝」。

根據《朝日新聞》報導，日本外務大臣茂木敏充15日在內閣會議後的記者會中表示，將向越南提供97萬劑的AZ疫苗，16日正式發送。不僅如此，7月起也將陸續提供ASEAN成員國印尼、泰國、菲律賓以及馬來西亞疫苗。除此之外，月初已經獲得日本124萬劑疫苗的台灣，日本當局也考慮要透過COVAX追加提供第二輪的疫苗。

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外務省指出，越南受到變種病毒影響，疫情持續擴大，部分地方政府更是實施封城，因此提供疫苗的速度十分重要，為了快速提供越南疫苗，因此決定不透過COVAX，以日本名義直接捐贈。未來對其他國家也會採取相同方式。

茂木敏充表示，日本與ASEAN擁有極為重要的關係，他們同時也是實現日本提倡的「自由且開放的印太平洋」的重要國家，因此基於互助原則，才會在對方需要時提供疫苗。

指揮官陳時中在記者會上回應，對於日本政府的善意表達非常感謝，指揮中心也持續再努力透過各種管道取得疫苗，將會持續跟日本政府做相關溝通。