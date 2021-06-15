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快篩還是PCR？　柯文哲「社區普篩不實際、快篩價值降低」

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布，新增132例本土確診，以新北市65例最多，其次為台北市26例，另新增8例死亡個案。台北市政府15日下午3時30分召開防疫記者會，針對疫情趨緩，台北市長柯文哲表示，社區普篩不實際了、快篩的價值越來越低。

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▼北市15日疫情。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0615。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，北市疫情從第20週開始下降，第21、22週只有南港開始增加，立刻用Google Map查出來南港有個群聚，立刻要用疫調的方法，熱點殲滅戰去處理，「也許可以用這方法可以讓確診案例減少」。

柯文哲指出，整個戰術要改變，現在數量少，如何把躲在社區裡潛在感染源頭撲滅，過去是大會戰，現在是消滅游擊隊，也許用這個方法，可以讓確診案例減少。

柯文哲說，社區普篩已經不切實際，要做精準篩檢，把確診者撈出來，而且現在PCR幾個小時就會出來，快篩的功能隨著PCR能量上升而降低，價值越來越低。

▲▼北市疫情0615。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0615。（圖／北市府提供）

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