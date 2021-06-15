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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／公衛專家陳秀熙增援侯友宜主因曝　第2感染區才是疫情決戰點

▲侯友宜召開應變議會,新北市集中檢疫所。（圖／新聞局提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

英國新冠變異病毒來勢洶洶，傳播快速快，侵入台灣後釀成史無前例的嚴峻疫情，累計至6月14日，確診死亡人數已飆升至452人，對於這波疫情，不少人認為最早始於4月，從華航機師、桃園諾富特飯店產生破口進入社區，才釀成大流行。

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙，在此次疫情因應中，擔任了新北市政府顧問的角色，他在15日向《ETtoday新聞雲》透露，站在公衛防禦角度上，第二波流行最具關鍵性。

「守住新北，就能守住台灣。」陳秀熙指出，萬華爆發社區感染後，往新北市鄰近8個行政區擴散，讓新莊、中和、永和、三重、蘆洲、新店、土城、板橋快速淪陷，這8個行政區在地理位置上包圍著萬華，僅一水之隔，讓兩地居民工作生活作息交錯密切。

陳秀熙表示，新北市成為第二波流行熱點，才是真的「關鍵決戰區」，眼前最重要的是將疫情擋在新北市內，否則桃園、南部延伸下去，整個台灣都會陷入苦戰，因此他主動選擇幫助新北市，做為市府團隊的後盾。

對於侯友宜在一連串的疫情防堵動作上，陳秀熙也點出了3項重要的關鍵決策。首先，侯友宜率先劃出「熱區」，針對相較嚴峻區域提高篩檢量、降低活動度、大規模清消；第二，八大行業、網咖、電子遊戲場及公有場館全面關閉；第三，成立社區篩檢站，找出社區內的隱性確診者。

陳秀熙也強調，除了決策團隊的果斷、尊重專業外，市民配合度高，也是目前新北市能控制住疫情的原因之一。

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

對於近日網路掀起縣市首長的「出身背景」，直指侯友宜是警察出身而非醫師，造成新北疫情惡化，陳秀熙相當不以為然，他批評，這種說法非常沒有意義且不公平，台北先爆出疫情，2週後影響至新北市，在時間順序上，新北市場零星群聚事件，是在萬華社區傳播後1-2週，而時序脈絡是評估決策的關鍵。

陳秀熙說，侯友宜過去在警界累積的危機處理能力很強，勇於正視問題、解決問題，在防疫上非常用心且尊重醫學、科學界專業意見。此外，市府團隊在資料彙整提供上相當快速，「過去合作過的單位，可能一份資料要等個兩、三天」，新北都加班熬夜當天趕出，配合度很高，讓團隊隔天就能提出決策意見，將板橋及中和疫情控制住，對於阻斷社區隱性感染足以成為台灣公衛防疫措施示範模版。

最後，陳秀熙呼籲，此刻最重要的是全民一條心對抗病毒，不應在此時互相攻擊，才能早日恢復正常生活，結束疫情造成的恐懼與苦難。

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大公衛學院教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

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