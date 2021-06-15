3歲兒突然跌出窗外！　媽驚嚇目睹他被自家2比特犬殘忍咬死

A 3-year-old boy died after he fell out a window of his New Jersey home Wednesday and was then attacked by a pair of dogs in the backyard. https://t.co/C9DZ8LFMax — Katie Katro (@KatieKatro6abc) June 11, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州近來發生一起不幸案件，一名3歲男童不小心從家中跌出窗外，掉落院子慘被所養的2條比特犬攻擊，母親發現後驚恐把狗拉離孩子身上，不過送醫後仍然不幸身亡。

事件10日下午5時30分發生在紐澤西州伊麗莎白市(Elizabeth)，3歲男童不曉得何原因墜出窗外，跌到自家後院遭遇恐怖攻擊。鄰居羅沙(Maria Rocha)表示，「我看到孩子的母親手上和身上都是血，我問發生什麼事，她驚恐地說『我的寶貝，我的寶貝，我只是去了趟廁所，他就從窗戶掉下來』」。

男童後來被緊急送到當地醫院接受治療，不過仍於下午6時30分被宣判身亡。鄰居表示，住在附近的人平時都很怕這2條狗，而且出事地點的院子十分髒亂，到處都是狗大便還有摩托車碎片。警方表示，事件正在調查中，尚未對任何人提出指控，涉案的狗已被送去其他地方安置。

▼紐澤西州發生男童被比特犬咬死事件。（圖／示意圖／CFP）