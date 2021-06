拜登讚北約聯盟「比以往更強大」　集體防禦來自中國的挑戰

▲美國總統拜登讚北約聯盟比以往更強大。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統拜登14日出席「北大西洋公約組織」(NATO)領袖峰會,繼日前剛結束的七大工業國集團(G7)之後,再度強調中國成為西方世界的重要戰略挑戰,並在推特上發文,與29個盟友一起討論集體防禦,包括來自俄羅斯的侵略、來自中國的戰略挑戰與惡意網路活動,以及恐怖主義和氣候變化等等。

拜登(Joe Biden)13日結束在英國舉行的七大工業國集團(G7)領導人峰會後轉抵比利時首都布魯塞爾,今天及明天分別出席北約組織(NATO)及歐盟美國(EU-US)峰會,並將在G7峰會聯合盟友抗中的期待帶到北約。

▲拜登強調與北約修補關係,共同面對來自俄羅斯與中國的挑戰。(圖/路透社)



有別於前總統川普對北約多有批評,拜登強調與北約之間修補關係,「強大的北約對美國至關重要」,過去數年人們對於正在面臨新的挑戰越來越清楚,這包括俄羅斯以及中國。

拜登強調,對北約共同防禦條款的承諾,是一項神聖的義務,「我想讓整個歐洲都知道,美國在這裡」。

▲北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)。(圖/路透)



北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示,北約與俄羅斯的關係,處於冷戰以來的最低點,這是由於俄羅斯的侵略行為所造成,相信北約領人會與拜登進行詳細的磋商,在他與俄羅斯總統普丁會面之前。

史托騰柏格也針對中國問題表示,北約也需要在氣候問題、軍備控制問題上進行接觸,但是中國的軍事影響力日益增加,對安全也構成了威脅和挑戰,「而我們需要一個聯盟,解決這個問題」。

