吳宗憲判囚10年4月！團購「超買」萬條免稅菸　關鍵理由曝

▲前總統府侍衛官吳宗憲，認為他團購香菸是服從長官命令，於庭上高喊無罪，北院11日重判他10年4月徒刑。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

2019年喧騰一時的華航私菸案，台北地院審理近2年，於11日依貪汙罪重判時任國安局軍官吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月徒刑，其餘6名被告軍士官也判處6至7年不等刑期，民進黨立委邱議瑩弟弟、華航空品處前副總邱彰信，則因逃漏稅判刑2年8月；法院認為，即使稅捐稽徵法不罰逃關稅，但「漏稅物品」仍屬貪污罪規範項目，是本案成罪的重要原因。

法院調查指出，歷來總統出訪專案成員，都可藉國賓禮遇通關，讓行李於機邊免驗放行，本件私菸案將菸品從倉庫運出「機邊交易」的模式，早於2016年3月的「久安專案」便有先例。

在總統蔡英文的「自由民主永續之旅」出發前，華航組長黃川禎便先於2019年6月間，將免稅菸價目給吳宗憲參考，吳宗憲也開始募集「團購名單」登記，黃川禎還提醒吳宗憲，整個交易過程要盡量低調，時任華航空品處副總邱彰信、協理于堯全程知情也同意。

2019年7月22日出訪專機返台，張恒嘉向特勤中心調了2台公務車，到飛機旁載走了9797條菸品，之後被台北關查扣，經認定逃稅818萬餘元。

法官勘驗相關對話紀錄，發現吳宗憲多次向華航組長、團購菸者，提到「低調」、「有高度風險」，與其他國安特勤被告濫用特權、超額訂購免稅菸品，再以公務車輛運送罪證明確，而他甚至還因刷自己的信用卡買下近萬條香菸，獲得近台幣17萬元的回饋，依貪汙罪判刑10年4月，調度公務車載菸的張恒嘉判刑10年2月。

華航組長黃川禎協助本件私菸案交易，除指導交易過程的低調作法外，也允諾於過程中安撫地勤，幫助貪污罪證明確卻否認犯罪，判刑5年4月；而副總邱彰信、協理于堯，對事件通盤知曉卻同意放行，審酌2人否認犯罪的態度，各判2年8月、2年6月徒刑。

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