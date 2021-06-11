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包偉銘獨子包庭政車禍案纏訟近5年　遭求償1500萬最終判賠38萬

▲▼包偉銘之子包庭政疑似閃避不及，連撞5輛機車造成7傷，其中1名婦人至今昏迷不醒。包庭政恐涉過失傷害，被戴上手銬移送，面對媒體不願多說。(圖／記者楊佩琪攝）

▲包庭政車禍發生時，遭戴銬送法辦。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人包偉銘的獨子包庭政，2016年開賓士車上路，在台北市承德路與民族西路口，超速行駛撞上騎機車的朱姓女子等人，朱女拒絕和解，向包庭政求償1500萬元，一審判賠100萬元，二審改判賠償38萬餘元。案經上訴，最高法院認為上訴不合法，日前駁回上訴，包庭政確定賠償38萬餘元。

29歲的包庭政先前是GOGORO機車銷售員，車禍後須負擔高額賠償金，因此他後來改在桃園做房屋代銷，他先前表示，目前都是分期付款按月支付1萬5000元和解金，都是自己賺錢，並未找父親幫忙。

而本案發生於2016年，10月17日中午12時20分左右，包庭政開著賓士車，前往GOGORO店上班，行駛在台北市承德路3段與民族西路口時，占用轉彎專用車道，且超速行駛，與未兩段式左轉的朱姓女騎士發生碰撞，並波及4輛機車，共造成7人受傷。刑事部分，包庭政賠償共500萬元條件與6名被害人和解，已被依過失傷害罪判刑3月、緩刑3年定讞，唯一未和解的朱女堅持起訴求償。

朱女主張，包庭政違規占用左轉專用車道且超速闖越紅燈，自後方撞上她的機車，讓她受有右腿骨折、右肩鎖骨骨折、胸骨骨折、頸椎受傷、頭部瘀血、頭部暈眩等傷害，要求1500萬元的賠償。法院審理時，包庭政則回應，賠償金額過高，請求法院酌減。一審法院認定雙方對於事故發生都有責任，但包男應負65％責任，朱女應負35％責任；一審認定包男須賠償110萬元，另因朱女已領到強制責任險理賠10萬元，一審最後判包男須賠100萬餘元。

案經上訴，高等法院二審審理後，改認定雙方各應負擔50％責任，重新計算後，改判包庭政須賠償38萬4175元。全案再上訴，最高法院認為朱女上訴並未明確指明原審判決違法之處，因此以程序不合法為由，日前駁回上訴，包庭政確定賠償38萬4175元。

▼ 包偉銘的愛兒包庭政日前向女友求婚。（圖／包庭政提供）

▲▼ 包偉銘的愛兒包庭政向女友求婚。（圖／包庭政提供）

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