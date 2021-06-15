網紅甜嫁國家級教練！他卻出軌女大生「爽邀三人行」…心酸下場曝

▲王冰潔和前夫相光耀。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅「井哥哥」王冰潔日前發長篇圖文，公開自己老公相光耀婚內出軌大三女生一事。聊天紀錄日前曝光難以啟齒細節，妻子發文稱，已經結束了兩人僅持續9個月的婚姻。她哭訴，男方曾想讓自己同意接納大三女生，並且繼續與他保持婚姻關係。

據悉，相光耀是大陸冰舞冠軍，大陸花樣滑冰教練，還曾是女星李菲兒的緋聞男友，也曾參加綜藝《跨界冰雪王》。王冰潔控訴，丈夫在自己的眼皮底下，通過說謊的方式，不斷逃避自己的「偵查」，結果成功在地下車庫幽會大三女生。

王冰潔目前在微博擁有14萬粉，她稱，自己曾是活躍網路上的短影音創作者，但為了老公相光耀，她放棄了自己的事業，在家相夫教子，做起了與對方白頭偕老的美夢，可是她實在無法想象，丈夫竟然在她孕期的時候出軌。

王冰潔透露，小三是一名北京體育大學2018級冰舞專業的王小姐，身材顏值條件也相當優秀。她同時質問小三，「妳在知道相光耀的妻子即將臨盆的前提下，是怎麼做到毫無負罪感的霸占著別人老公？」

▲小三和她朋友圈。（圖／翻攝自微博）

原文如下：

現在我只想跟花樣滑冰教練相光耀結束這段持續了9個多月並充滿了絕望的婚姻。

曾經我也是活躍在網絡上的短視頻創作者 為了他我放棄了自己的事業 在家相夫教子 幻想著與他白頭偕老 令我做夢也想不到是，我的丈夫相光耀能在我孕期就開始出G（編按：出軌）！坐月子哺乳期持續出g。。。。出G對象還是一個大三的女學生！在這裏我想問一句北京體育大學2018級的冰舞專業學生王小姐@Ftwang_ @卓卓飽飽 你在知道相光耀的妻子即將臨盆的前提下，是怎麼做到毫無負罪感的霸占著別人老公？1月25號我的寶寶出生，1月28號我的丈夫在酒店給你定了衛生巾，以下都有圖有證據，這可是別人孩子的爸爸呀！你是怎麼做到的？他是怎麼做到的？

在我知道相光耀出G的事實後，相光耀用極其惡劣的態度要求我同意接納王小姐，並且繼續與他保持婚姻關係，我真沒想到還有這種毫無下限極其侮辱女性的男人存在！！

我忙著應付因剛剛生完孩子身體各種不適的自己，而我的新婚丈夫卻忙著花樣出G！給王小姐披上他的外套，體貼至極！帶王小姐出入公共場合，陪著王小姐上課下課，全程高調毫無忌憚！不知道的還以為王小姐才是他的「合法妻子」

今年是我們新婚的第一年我終於等來了5月20號這麼有意義的一天，我早早的把孩子哄睡，給他煮了宵夜等他回家，而此刻我的丈夫卻與王小姐在我家樓下的車庫過520，滿滿一後備箱的鮮花，原來你還可以這麼浪漫？天慢慢亮了你才回到家中，並解釋說因為車刮蹭發生事故耽誤了一些時間，你竟能欺我至此！

還有王小姐托相光耀照顧的狗狗下面都有配圖，相光耀欺騙我說那是郭某某女朋友的狗狗，並且我還幫他遛過，他當時要把狗狗領回家養，我拒絕了因為寶寶太小，再加上我一個人根本應付不過來，所以他一直放在郭某某的出租房裡養著！他到底輕賤我到何種地步，王小姐的狗還要領回家來我養，因為比較喜歡小動物我在遛狗狗時還一直跟狗狗嬉戲，現在想來當時在一只小狗狗的眼裡我都顯得那麼可笑吧！事發後相光耀否認這是他的車，車裡的愛喜煙，紅色蘋果充電線化成灰我都認識，從朋友圈的時間來看，近一個月都在一起。。。

我真的難以置信！！

第一次發現他出G是在4月5號的晚上，事情敗露後，他下跪求饒，並且用割腕自殺來求原諒，甚至拿自己父母發毒誓，說會痛改前非絕對不會再犯，後來我的丈夫說出g沒有對錯，要從對方身上找原因（暗示他出G的原因是因為我）我當時竟然還真的反思了，是不是因為我一直照顧寶寶因此冷落了他？我選擇原諒了眼前這個我深愛的男人。。。。我開始積極的調整自己，甚至再此之後每當他回家無論我當時在幹什麼都會趕緊跑過來說，迎接老公回家，說起來有點狗血，卻都是事實，現在回想起來 我當時幹的都是一些什麼事啊！

5月4號，給寶寶舉辦了滿百天的小儀式，在宴席當晚，相光耀拿走所有親友包給寶寶百天的份子錢，並且帶著王小姐去成都。。。當時他給我的理由是去給學生上課。

5月12號，出差回來後，他特意把我喊到樓下跟我解釋脖子上的吻痕，說是紅酒塞撞到的。。。。可能他真的覺得我是個徹頭徹尾的傻子吧！！給寶寶拍百天照的那天吻痕還在，你是怎麼做到編出這麼拙略的謊話，同時還帶著跟外面的女人親出來的吻痕跟我們的寶寶拍百天照的？

是不是覺得現在的寶寶他什麼也不知道？等寶寶長大成人了 指著照片裡的吻痕問你「這是什麼」的時候你是否也能昧著良心告訴自己的孩子那是紅酒瓶塞子撞到的？

5月22號，相光耀徹底暴露他與王小姐的婚外Q，他承認了！甚至告訴我說，只要我不看他手機日子還是能過下去的，是我沒完沒了讓他很煩！他寧願每個月給王小姐8000的生活費（錄音為證），可給寶寶買保險的錢，最後還是學生家長以百天禮物贈送的（在此我很感謝每一個對寶寶好的叔叔阿姨哥哥姐姐們），當晚他摔門出去找了王小姐（當時她就在西安），當晚兩人商量好，以打死不承認的態度來面對我，氣憤不過的我在樓下狠狠扇了相光耀三四個巴掌，相光耀用力的推搡我，並且說離婚可以，孩子堅決不給我！（有樓道監控為證）事後又來跟我表示後悔，不願意離婚（有錄音為證）

5月23號，相光耀假裝懺悔，說已經跟王小姐分手，當著自己媽媽面前承認了多次與王小姐開房孕期內出G的事實，並說這次要徹底分手回歸家庭，請求我相信他最後一次，但是他朝三又暮四的行為真的讓我徹底絕望，無奈之下我又原諒了他，哈哈 我是不是很懦弱？我自己都看不起自己！！但我真的不想寶寶失去父親！我只想給他一個完整的家啊！這麼小小的願望為什麼就這麼難呢？？當晚我的丈夫竟然還是繼續跟王小姐著微信聯繫，被我看到「當你微博取消我的那一刻，我死心了」 這句話後，相光耀立馬刪除了與王小姐的微信。我經曆了無數的努力和絕望，我終於鐵了心要跟相光耀離婚！我只覺得對不起我才四個月大的寶寶，我甚至有點恨自己，我狠狠的給了自己兩個耳光，我不想再繼續了，不想再自欺欺人下去了，不想在欺騙中繼續幻想他會有浪子回頭的一天，我真的很累很累了。。。

5月24號，那天早上要給寶寶打疫苗（這是他第二次陪寶寶打疫苗）王小姐發來一條短信：「她原諒你了嗎？」氣急之下我用相光耀手機回撥了過去，相光耀立馬就當著寶寶和他母親的面對我破口大罵，甚至還要動手打我！在你抬起手的那一刻，是否想過我是剛為你拼命生過寶寶的妻子？此刻我只想逃離，我想逃的越遠越好。。。我甚至想從這個世界消失，為什麼這一切還不結束啊？

眾人皆睡我獨醒的時候想起我剛嫁進這個家，婆婆對我說，「你找到我兒子就是你的福氣」！現在想來我可真的是很有福氣啊！在得知自己兒子不停出G 並且看我這次是鐵了心要離婚後 婆婆有了自己的打算，她收拾行李回了東北老家 事後我發現她帶走了購房合同！！！

從嫁進這個家那天起我就在用心經營這個家，孝敬公婆，親如父母，從不敢有任何頂嘴或者不妥行為，記得有一次我的丈夫告訴我 我惹公公生氣了，我追問他原因，他說因為早晨見到公公未說早安！！！

回想起以前在這個家受的所有委屈以及最近發生的一切讓我身心嚴重受創，我吃不下睡不著，還要一個人照顧寶寶，導致母乳一滴都沒有，寶寶一口奶粉都不願喝，抱著因為饑餓哭鬧不止的寶寶我身心俱疲，也想跟寶寶一起痛哭，可我不能，我還要照顧寶寶，強撐的我不敢相信相光耀如此寡情薄義，甚至帶著人來砸門搶孩子，恐懼之下只能求助110，這種冷漠無情的態度，使我堅定了離婚的信念！

5月29號，我從那個家徹底搬走了，獨自一人帶著寶寶來到了北京，是鄰居老奶奶流著淚送我和寶寶上的車！

在感情裡一定不要去欺騙自己的另一半 在互相信任的基礎上更要守好自己的底線

如果發現任何蛛絲馬跡一定要立刻及時止損不要像我一樣一次又一次攢夠了失望才離開

更不要盲目的卑微順從對方，你的寬容大量就是對方無底線傷害你的籌碼。

最後真心真心的希望所有的女孩子都被善待！！！在逆境中我們也要學會好好愛自己

以上所述均為事實我王冰潔願負一切法律責任。