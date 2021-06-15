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「就要重回平靜生活了」　醫：端午節是台灣反攻這波疫情的D-Day

記者陳俊宏／綜合報導

14日新增185例本土確診，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，明年端午節就會知道，今年端午節正是台灣反攻這一波疫情的D-Day，「我們就要一步又一步收復被病毒攻陷的失土，重回平靜生活。」他也指出，從中南部的疫情發展可知，「病毒不可能清零」這句話講得太輕率，至少在某些地區，已經壓制了病毒，而且版圖正在逐漸擴大。

沈政男在臉書說，端午節沒什麼過節氣氛，因大家還是相當關心疫情，也有很多人擔心家中長者打不到疫苗，沒事的！他以一年多關注疫情與持續撰寫相關評論的經驗告訴大家，疫情正在往好的方向走，尤其雙北更是如此，大家不用太擔心，指揮中心指揮官陳時中也這樣講，「但我是民間人士，身分與可信度並不一樣。」

沈政男表示，疫情的大勢是中南部已陸續出現零確診了，整體新增案例也逐漸減少了，可見疫情正在緩解當中，大家要對台灣防疫有信心。

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▼陳時中指出，整體確診病例這幾天看起來比較平穩，從發病日和採檢日來看，都有往下趨勢，是比較好的跡象。（圖／指揮中心提供）

▲▼6/12指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

沈政男指出，明年端午節就會知道，今年端午節正是台灣反攻這一波疫情的D-Day，「我們就要一步又一步收復被病毒攻陷的失土，重回平靜生活」；從中南部的疫情發展可知，「病毒不可能清零」這句話講得太輕率，至少在某些地區，已經壓制了病毒，而且版圖正在逐漸擴大。

沈政男提到，新北市長侯友宜說，新北已有17個行政區是零確診，等於超過半數；新北的快篩陽性率也降到了0.6%，幾乎就要清光病毒了，其實現在必須要想13日快篩找到15例，但14日新北新增98例，其他83例是怎麼確診？是不是在匡列之中？如果不是，那就必須找出可能感染源。

沈政男表示，剛好台北市長柯文哲也提到了「冷區殲滅」，這形同「考卷先寫簡單題目」的概念，其實不管熱區冷區，重點都是把每一新增案例做好疫調與接觸者隔離；台北市14日新增又繼續降到42例，可見防疫已經有成，絕對會得到多數市民肯定。

▼沈政男說，要重回平靜生活了。（圖／記者李毓康攝）

▲▼疫情街道空景,全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

沈政男說，還記得5月15日早上10點半，宣布雙北三級警戒那天的心情嗎？中午，「我已經不敢進餐廳吃飯了，只能找騎樓下用餐」；那天，大家一看到新增180例，是不是都恐慌了？還好他有流行病學知識，也長期關注疫情發展，「很快我就知道，台灣不會出現歐美那樣的大爆發。」

「然後，我就用科學數據與客觀分析，陪著台灣走過一個月來的疫情風暴。」沈政男寫道，「何其有幸，我人在中部小鎮，卻能用文字讓南北各地好多朋友因此吃得下飯、睡得安穩一下。」

陳時中14日指出，整體確診病例這幾天看起來比較平穩，從發病日和採檢日來看，都有往下趨勢，是比較好的跡象，尤其是雙北也朝向好的方向，但仍然不可鬆懈，大家要一起撐住。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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