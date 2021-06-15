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員警辛苦了！疫情當前　鏡頭直擊第一線防疫英雄日常

▲疫情期間，員警面對各種高感染風險的執法環境。（文字撰稿／邱筱茜、採訪攝影／記者許靖騏、剪輯／記者謝盛帆）

記者 邱筱茜／綜合報導

國內本土疫情嚴峻，三級警戒再延長至6月28日，防疫期間，員警協助執行各項高風險任務，包括協尋確診失聯者、取締未戴口罩民眾、市場人流管制等，透過《ETtoday新聞雲》攝影團隊鏡頭，帶您看到疫情當前，警察同仁們的辛苦日常。

員警在防疫期間扮演重要角色，除了維護社會治安，更受命執行各項防疫勤務，身上防護配備一定得準備齊全，像是口罩、護目鏡、防護面罩、塑料手等，已經成為每日外勤工作的必需品。

▲警察堅守防疫第一線。（圖／記者許靖騏攝）
▲避免民眾群聚，員警加強巡邏。(圖／記者許靖騏攝)

為了加強查察與稽核容易群聚場所，員警每天都會到傳統市場巡視監看，是否落實人流管制，我們跟隨員警腳步，透過鏡頭，可以看到員警執行勤務的狀況，巡邏車穿梭在各大街小巷導，廣播內容則是加強宣導防疫措施，「各位里民大家好考量新冠肺炎持續延燒，目前進入強化三級作為請大家非必要不要外出，外出務必配戴口罩並持續加強家中環境清消。」

避免人潮群聚，員警走下車，在市場中來回巡視，拿著大聲公不斷呼喊「一次採買足夠的食材，新冠肺炎期間，請大家務必戴口罩，注意消毒」。  新北市婦幼隊分隊長陳軒豪表示，若在街上看到民眾沒有配戴口罩，先是用柔性勸導的方式， 「勸導不聽我們才會依規定去做開罰的動作，民眾真的沒戴口罩我們也會拿給他口罩。」

▲警察堅守防疫第一線。（圖／記者許靖騏攝）▲員警在市場加強宣導相關防疫措施。(圖／記者許靖騏攝)

新北市婦幼隊分隊長陳軒豪提到，「出勤前後都會做警車的消毒，自己都會帶酒精在身上，隨時都可以做洗手消毒動作，避免自己感。」站在第一線的警察同仁，是一群默默在崗位上守護著大家的防疫英雄，只盼疫情趕緊過去，大家同舟共濟，齊心抗疫，早日恢復正常生。

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