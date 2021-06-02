18天的改變！民眾自律封城　鏡頭直擊疫情下台北驚人落差

▲18天的改變！民眾自律在家拚防疫，鏡頭直擊疫情下台北驚人落差。（攝影／記者李毓康、陳煥丞、謝盛帆、劉亮亨；剪輯／記者謝盛帆）



記者邱筱茜、謝盛帆／綜合報導



國內新冠肺炎疫情延燒，近兩周本土確診個案，每日以三位數持續飆升，全台繃緊神經，從5月15日雙北防疫三級之後，民眾自律在家減少出門，盼早日挺過這次疫情，《ETtoday新聞雲》攝影團隊透過鏡頭，帶您直擊疫情下這18天來台北各角落與昔日的驚人落差。





▲疫情之下，上下班時間台北橋的機車瀑布，大量車潮已不復見。（圖／記者李毓康、陳煥丞攝）





▲熱鬧西門町商圈，夜晚宛如空城。（圖／記者謝盛帆攝）



熟悉的街道熱鬧景象已不復見，平常擠滿人潮的地點，如今只見零散行人，熱鬧的信義商圈、西門町也都一片冷清，街道上車輛屈指可數，百貨公司裡更是不見逛街民眾，還有晚上應該很熱鬧的夜市，如今人煙相當稀少，黑壓壓一片，沒有攤商做生意，一片死寂。



▲運輸量最大的台北車站，車站大廳空蕩蕩，幾乎看不見旅客排隊身影。（圖／記者謝盛帆攝）



銜接雙北的重要幹道的台北橋、重陽橋等，上下班總是湧現密集的車潮，現在車流量不如以往繁忙，路上車輛寥寥可數，和先前車輛塞爆模樣，形成強烈對比，還有運輸量最大的台北車站，大廳同樣冷冷清清，看不見排隊買票的乘客，和以往擠滿人潮的景象有天讓之別，繁忙的捷運站，對比以往乘車人數，更是明顯驟減，車廂幾乎都沒什麼人。





▲捷運人潮驟減，站內民眾屈指可數，和以往景象強烈對比。（圖／記者謝盛帆攝）



▲民眾自律在家防疫，夜晚家戶燈火通明的景象。（圖／記者謝盛帆攝）

日常生活中原本看似稀鬆平常的事，因為疫情，變得更加難能可貴，民眾自律在家防疫，減少不必要的外出，《ETtoday新聞雲》與您一起，期盼早日共度疫情難關，重拾正常生活。