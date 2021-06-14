台東AZ疫苗明開打　饒慶鈴再視察快打站：準備好了

▲台東AZ疫苗明開打，饒慶鈴視察2快打站指示全力做好萬全準備。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣首波8,000劑AZ疫苗即將於15日早上8點起開始施打，為讓民眾能夠快速接種疫苗，台東縣長饒慶鈴一連兩天再次前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點進行最後的勘查。

饒慶鈴表示，疫苗快打站台東已經準備好了，並整合縣內醫護人力共同加入，提供鄉親服務，也請民眾可依照簡訊內容所告知的分配施打時段、地點前往施打，各站的醫護同仁也能給予親切引導，完成疫苗接種，提升COVID-19疫苗接種效率。

針對此次疫苗接種，饒慶鈴再次感謝村里長協助縣府調查長者施打意願，縣府才能精準評估施打量能，作為開放順位的依據。此次接種採完全預約制，並考量長輩較少使用網路，因此以電話預約為主，並分配施打時段，避免長輩群聚造成危險，另為提供行動不便民眾將提供機動接種隊至安養護機構接種。

疫苗將於明天早上8點起開始施打，饒慶鈴也提醒預約成功民眾接到簡訊通知，或是鄉鎮衛生所電話通知的鄉親，請務必依照預約時間前往施打，並請攜帶身分證、健保卡雙證件，醫事人員與養護機構工作人員請加帶工作證明文件，只要疫苗施打完畢，縣府將儘速向中央申請撥補下一批疫苗。

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