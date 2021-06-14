85歲只佔少數！柯文哲曝用「網路預約」原因　憂疫苗把政府癱瘓掉

記者袁茵／台北報導

北市獲配7萬劑AZ疫苗，13日上午8時有175處施打點開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約，預計15日正式開放接種。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲說，鼓勵使用線上預約系統，是因為85歲以上長者只佔了總人口數一小部分，若未來要打其他人，卻沒更有效方法，「單單疫苗會把政府癱瘓掉」。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統爭議、黃珊珊未接指揮中心指揮官陳時中電話、台大化學系學生確診、北市稱公會造冊採信任制難查證等事情做回應。

關於疫苗預約系統，柯文哲表示，鼓勵使用線上預約系統的理由，是因為85歲以上的長者，只佔北市總人口數一小部分，若未來要從85歲以下的人，一路打到12歲者，「如果政府沒有比較有效的方法，坦白講，單單疫苗會把政府癱瘓掉，等於其他事情都不做，都在打疫苗。」

柯文哲說，其他縣市用發通知單的方法，北市13日也有這樣做，只是相信長者會有疑問認為「如果不預約就可以到某醫院打針，那為何要上網預約？」上網預約的好處是，北市府才能很清楚知道誰要到哪打疫苗，14日下午6時以前，有上網預約的人，都會收到簡訊通知日期、時段、地點。

柯文哲提及，對市府來講，要有系統準備未來大規模的作業，「若打85歲以上的就搞得像嘉年華大動員，問題是要一直打到12歲時，那不得了，未來半年整個市府都不用做了，只要處理打疫苗。」誠懇呼籲長者採網路預約，並按照預約時間去該地點打疫苗，若14日晚上6點前沒收到簡訊，可以打1999電話，目前還有1.7萬名額可提供預約。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）