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陸副外長：中共與其他共產黨不同「不是又一個蘇共」

▲▼大陸外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共即將迎來建黨百年，大陸外交部副部長謝鋒近日邀請多國駐陸使節聚會，並於致詞時談及「中國共產黨成功的密碼」，他提到，中國共產黨不僅同世界上的資產階級政黨不同，而且和世界上其他國家的共產黨也不完全相同，「中共不是又一個蘇共。」

謝鋒表示，中國共產黨從一個只有59人的小黨發展成為擁有9800多萬黨員的世界最大馬克思主義執政黨，得到人民的衷心擁護，如果有成功「密碼」，主要是三個。

謝鋒指出，第一是「中國共產黨是代表中國人民整體利益的使命黨」，在多黨制國家，一個政黨往往代表部分群體利益，是「部分利益黨」和「選舉政治黨」，主要致力於贏得選票、上台執政、維護特定群體利益。中國的政黨制度既不是多黨製或兩黨制，也不是一黨制，而是中國共產黨領導下的多黨合作和政治協商新型政黨制度，決策過程既嚴謹又高效，沒有陷入「為反對而反對」的政黨遊戲和無休止內耗。

▲▼大陸外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝大陸外交部）

謝鋒提到，第二是「中國共產黨始終不斷推進馬克思主義中國化」，中國共產黨不是教條地繼承，而是結合中國實際，把馬克思主義化為中國人自己的東西，不斷譜寫馬克思主義的新篇章。毛澤東提出的「農村包圍城市」「槍桿子裡出政權」，曾被共產國際認為是離經叛道，但後來證明是實事求是的，是馬克思主義中國化的重要成果。

謝鋒還說，面對姓「資」還是姓「社」的爭論以及計劃和市場關係的困惑，鄧小平提出「三個有利於」的標準，指出計劃多一點還是市場多一點，不是社會主義與資本主義的本質區別，堅定推進中國特色社會主義市場經濟，將馬克思主義政治經濟學推到了新高度。

謝鋒強調，不難看出，中國共產黨不僅同世界上的資產階級政黨不同，而且和世界上其他國家的共產黨也不完全相同，「中共不是又一個蘇共。」

謝鋒表示，第三是「中國共產黨始終堅持自我革命、永保生機活力」，在世界政黨發展史上，很多大黨執政後蛻化變質，不能與時俱進，逐漸喪失民心，失去執政基礎，「中國共產黨為什麼能始終走在時代前列、成為中國人民和中華民族的主心骨？根本原因就在於我們黨始終勇於承認錯誤並改正錯誤，一次次拿起手術刀革除自身病灶。」
 

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