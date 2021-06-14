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花蓮大家族爆群聚！載友往返宜蘭+辦烤肉慶生趴　爸與3月嬰都確診

▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣衛生局長朱家祥。（圖／翻攝花蓮縣政府直播）

記者莊智勝／花蓮報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，花蓮縣今（14日）宣布新增本土4例，縣長徐榛蔚表示，4例中有1例是觀音水泥工案的延伸，另外3例則均屬於同一大家族，為家族間群聚確診；徐榛蔚再次強調，疫情期間不探親、不訪友、不聚餐、不慶生，但很遺憾，相關群聚仍不斷發生，呼籲民眾共同守護花蓮，一但發現聚餐聚會，應立刻報警檢舉處理。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，案13101為40多歲的女性，是桃園觀音工地案的延伸，她5月中旬曾與先生一同擔任水泥臨時工前往觀音工地工作，因接觸一新北確診個案，所以遭到感染。朱家祥指出，案13101平常跟丈夫、女兒同住，有抽菸、吃檳榔習慣，平常就有點咳嗽，但感染至今沒有出現明顯症狀，後因觀音工地案而遭匡列，並於10日前往醫院PCR，檢測結果為陰性，後因其丈夫確診，被帶往醫院二次PCR，結果由陰轉陽，立即留置醫院診察治療。

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▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

▲案13101足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

朱家祥說明，另外3例則為同一龐大家族群聚，最先發現的確診者為案13195，是一名40多歲的女性，家住秀林崇德，與丈夫、大女兒一家、二兒子、三女兒、小兒子有親密接住，平時還會幫忙照顧多個外孫，大女兒因住在附近，平時一家6口也會回到娘家吃飯；案13195於10日出現喉嚨痛、鼻塞、咳嗽症狀，13日前往崇德快篩為陽性，當晚進行PCR採檢後確診，立即送到花蓮醫院隔離，同時衛生局也匡列30名接觸者。

朱家祥指出，匡列者中經檢測，發現案13195的三女兒未婚夫（案13197）、與其3個月大的兒子（案13196）兩人也確診，值得注意的是，13197為20多歲的男性，職業為臨時工，因此足跡十分多元、複雜，且該個案4日當天還開車前往宜蘭，接朋友到花蓮小住，直到7日才驅車送友返回宜蘭，因此其足跡橫跨兩縣市；另一方面，11日當天，案13197為了籌備晚間在自宅的烤肉慶生會，還前往麵包店、肉舖、超市等地，後因案13195確診，父子倆PCR後也雙雙染疫，而確診的3個月大男嬰至今沒有任何症狀。

朱家祥表示，這一家族群聚初步匡列30名接觸者，均以立即進行居家隔離，並嚴格要求進住防疫旅館，衛生絕將會盡速完成30人核酸檢驗，以求盡快揪出潛伏感染者，務必阻絕這一傳播鏈延伸機會。

▼案13195家族群聚關係圖。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮足跡0614。（圖／花蓮縣政府提供）

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