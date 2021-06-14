雙北確診累計「直逼1萬」！一張圖看全台分布　11縣市今天+0

▲0614本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增185例本土病例，全台今年已累計11,842例本土病例。今日新增的本土個案中，以98例的新北市最多，42例的台北市次之，《ETtoday新聞雲》也製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分布圖」，讓您一次看懂全台的最新狀況。

指揮中心指出，今日新增的185例本土案例中，有83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90歲，發病日則介於今年5月28日至6月13日。

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▲185例縣市分布。（圖／中央疫情指揮中心提供）

個案分布以98例的新北市最多，42例的台北市次之，其他縣市依序為基隆市14例、桃園市10例、苗栗縣7例、花蓮縣4例、彰化縣及新竹縣各3例、宜蘭縣2例、台中市及雲林縣各1例。指揮中心表示，雙北以外的45例中，有37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中，相關疫調將持續進行。

▲0614本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計11,842名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 5,714人

台北市 3,969人

基隆市 262人

桃竹苗

桃園市 569人

新竹市 32人

新竹縣 56人

苗栗縣 427人

中彰投

台中市 174人

南投縣 30人

彰化縣 249人

雲嘉南

雲林縣 20人

嘉義縣 17人

嘉義市 9人

台南市 39人

高屏

高雄市 62人

屏東縣 33人

宜花東

宜蘭縣 94人

花蓮縣 55人

台東縣 22人

澎金馬

澎湖縣 5人

金門縣 0人

連江縣 4人