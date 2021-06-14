快訊／自行車董座彰化搓麻將染疫傳播鏈+1　潭子區卡拉OK闆娘確診

▲自行車董座彰化搓麻將染疫插管傳播鏈＋1，卡拉OK闆娘確診。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中市14日公布新增1名本土確診案例，為潭子區70歲「圓夢亭卡拉OK店」老闆娘，為13日公布的案12899（東區52歲女性）的接觸者，兩人也都是台中大安自行車工廠染疫老闆傳播鏈之一。衛生局調查，闆娘在確診前幾乎沒出門，但曾由女兒接送到髮廊洗頭，相關足跡史也已加強清消。

台中市衛生局長曾梓展表示，14日新增個案為圓夢亭卡拉OK店老闆娘、為案13097，因確診的友人6月10日曾在爬山前到卡拉OK店與闆娘聊天，友人在6月12日確診，闆娘當日即匡列為接觸者並安排至醫院採檢，13日確診，確診前無相關症狀。

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曾梓展進一步說明，「圓夢亭卡拉OK店」先前已於5月19日停業，案13097與丈夫住在此處，案13097因行動不便幾乎沒有出門，其女兒於6月10日曾返家並載個案至「喜雯髮廊」燙頭髮，相關足跡史也已加強清消。

曾梓展指出，案13097的丈夫於案12899確診時已匡列採檢，6月12日採檢結果為陰性；另新增匡列案13097的女兒、美髮店老闆娘與3名山友居家隔離並安排採檢；另有2名家人因從5月後沒有與案13097見面，但6月3日有跟案夫接觸，衛生局安排採檢並須自我健康監測14天。

有關台中市結合醫院於社區設置快篩站，曾梓展說明，社區快篩站目前計有11站，截至13日為止，快篩人數累計2萬4828人，陽性個案再經PCR檢驗，計有19人確診。

此外，針對台中市產業園區勞工暨移工篩檢，經發局指出，台中市產業園區快篩站包含中科、潭子、台中港科技園區及市府主管的精密、豐洲園區，截至昨日為止，快篩人數累計3757人，結果全數陰性；另，廠商自主快篩部分，截至昨日累計人數1385人，均全數陰性。